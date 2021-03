Kilkadziesiąt osób nie żyje po zderzeniu pociągów, ponad 160 jest rannych

Do zderzenia dwóch pociągów w pobliżu położonego nad Nilem miasta Tahta (około 400 km na południe od Kairu), na północ od miasta Sauhadż na południu Egiptu doszło w piątek. Minister zdrowia Egiptu Hala Zayed przekazała w piątek wieczorem, że według najnowszego bilansu zginęły co najmniej 32 osoby, a 165 zostało rannych. Jak mówiła, kilkadziesiąt karetek zabrało poszkodowanych do lokalnych szpitali.