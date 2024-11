Znaleźli ciało rabina. Trzy osoby zatrzymane

Trzy osoby zatrzymano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w związku z morderstwem obywatela Izraela, 28-letniego rabina. Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu potępiło atak jako "antysemicki akt terrorystyczny" i zapewniło, że Izrael zrobi wszystko, co w jego mocy, aby postawić winnych przed sądem.

Izrael dąży do wyjaśnienia

Irańska ambasada w ZEA "kategorycznie odrzuciła zarzuty dotyczące udziału Iranu w zabójstwie tej osoby". Choć władze Izraela nie oskarżyły Teheranu o zorganizowanie morderstwa, izraelskie media sugerowały, powołując się na źródła w wywiadzie, że zabity został porwany "grupę terrorystów pochodzenia uzbeckiego, która działała w Dubaju na zlecenie Iranu (...) a której członkowie zbiegli po zabójstwie do Turcji" - przekazał opozycyjny portal Iran International.

Jak podała Associated Press, powołując się na źródła w kręgach dyplomatycznych, uważa się, że Teheran prowadzi operacje wywiadowcze w ZEA, monitorując mieszkających tam Irańczyków. Iran International przypomniał, że to z hotelu w Dubaju został uprowadzony Dżaszid Szarmahd, dysydent z niemieckim i irańskim obywatelstwem, którego wywieziono do Iranu i tam skazano na śmierć.