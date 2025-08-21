Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Światowe media o wybuchu drona w Osinach. Zwracają uwagę na ważny fakt

|
Osiny
Prokuratura o wybuchu drona w Osinach: wysokie prawdopodobieństwo, że nadleciał z terenu Białorusi
Źródło: TVN24
Eksplozja drona na polu w Osinach odbiła się echem w światowych mediach. Politico zauważa, że doszło do tego "w momencie, gdy zachodni przywódcy walczą o realizację kruchych wysiłków pokojowych". Właśnie tę zbieżność czasową podkreślają dziennikarze.
Kluczowe fakty:
  • "Do incydentu doszło w czasie, gdy administracja (Donalda) Trumpa kontynuuje negocjacje między Rosją a Ukrainą w celu zakończenia krwawego, trzyletniego konfliktu" - pisze Fox News.
  • "Do incydentu w Polsce doszło w czasie, gdy zachodni przywódcy przyspieszyli rozmowy na temat możliwych rozwiązań pokojowych dla Ukrainy" - zauważa "Kyiv Independent".
  • "Czas ostatniej katastrofy ma charakter polityczny" - podkreśla Politico.

W nocy z wtorku na środę na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie spadł i eksplodował obiekt latający. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że był to rosyjski dron. Mówił, że to kolejna rosyjska prowokacja. Prokuratura wypowiada się dużo ostrożniej. Zaznacza, że na razie nie ustalono szczegółów, ale jest "wysokie prawdopodobieństwo", że obiekt nadleciał z terenu Białorusi.

Zagraniczne media o wybuchu drona w Osinach

O wydarzeniach z Polski piszą zagraniczne media. Business Insider odnotowuje, że już we wtorek wieczorem obrona powietrzna została postawiona w stan gotowości. Cytuje wypowiedź zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Dariusza Malinowskiego ze środy, kiedy przekazał, że strona polska otrzymała informację od Ukraińców o ataku dronami na ich zachodnie okręgi, co było powodem podniesienia gotowości bojowej we wtorek około godz. 22.

"Według Malinowskiego do północy polskie wojsko wycofało się, gdyż nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości ani zagrożeń" - pisze portal. "Jednak rano władze dowiedziały się, że dron eksplodował na polu kukurydzy w Osinach" - dodaje. Zauważa, że zdaniem generała dron leciał prawdopodobnie bardzo nisko, aby ominąć pole radiolokacyjne. "Władze nie potwierdziły trasy lotu drona. Dron wystrzelony z kontynentalnej Rosji musiałby przelecieć przez Białoruś lub Ukrainę, aby wejść w polską przestrzeń powietrzną" - twierdzą dziennikarze. I dodają: "To może oznaczać, że dron był wabikiem".

Jak działa ten rodzaj drona wojskowego, piszemy w tvn24.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe informacje po eksplozji drona. "Wysokie prawdopodobieństwo"

Nowe informacje po eksplozji drona. "Wysokie prawdopodobieństwo"

Polska
Ekspert zwraca uwagę na budowę drona. "Mamy do czynienia z dużo większą anomalią"

Ekspert zwraca uwagę na budowę drona. "Mamy do czynienia z dużo większą anomalią"

Polska

"Polska wielokrotnie oskarżała Moskwę"

Jak wskazuje "Kyiv Independent", jeśli potwierdzi się, że to bezzałogowiec z Rosji, "to byłby nie pierwszy raz, kiedy rosyjski dron rozbił się na terytorium państwa członkowskiego NATO". Przywołuje też komentarz Kosiniaka-Kamysza i wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

"Polska, członek NATO leżący na wschodniej granicy Sojuszu, wielokrotnie oskarżała Moskwę o testowanie jej możliwości obronnych i próby destabilizacji regionu za pomocą dronów i naruszania przestrzeni powietrznej" - czytamy.

Dziennik zaznacza, że "do incydentu w Polsce doszło w czasie, gdy zachodni przywódcy przyspieszyli rozmowy na temat możliwych rozwiązań pokojowych dla Ukrainy, a Kijów naciskał na wiążące międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa ".

W chwili, gdy liderzy "walczą o realizację kruchych wysiłków pokojowych"

"Rosyjski dron wojskowy rozbił się w środę rano we wschodniej Polsce, wstrząsając wschodnią flanką NATO w momencie, gdy zachodni przywódcy walczą o realizację kruchych wysiłków pokojowych" - komentuje Politico.

Dlatego - ocenia - "czas ostatniej katastrofy ma charakter polityczny, ponieważ zbiegł się z dyplomatycznymi sporami na wysokim szczeblu, dotyczącymi Ukrainy". "Incydent przywołuje również wspomnienia z listopada 2022 roku" - piszą dziennikarze. Wtedy rakieta spadła w położonym przy granicy ukraińskiej Przewodowie (woj. lubelskie). Był to prawdopodobnie pocisk przeciwlotniczy, wystrzelony z terytorium Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami. Uderzył w budynek suszarni zboża na terenach dawnego PGR, gdzie pracowało dwóch mężczyzn. Obaj zginęli.

CZYTAJ WIĘCEJ: Te obiekty naruszyły naszą przestrzeń. "Rakiety wlatywały i wylatywały"

"Do incydentu doszło, gdy administracja Trumpa kontynuuje negocjacje"

Stacja Fox News także odnotowała fakt rozbicia się obiektu na Lubelszczyźnie.

"Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział agencji Reuters, że niektórzy eksperci sugerują, iż w ostatnim incydencie brała udział rosyjska wersja drona Shahed, opracowanego przez Iran" - przytacza portal nadawcy. Pisze też, że "wybuch wybił szyby w kilku domach, ale nikt nie został ranny".

"Do incydentu doszło w czasie, gdy administracja (Donalda) Trumpa kontynuuje negocjacje między Rosją a Ukrainą w celu zakończenia krwawego, trzyletniego konfliktu" - dodaje.

Wybuch drona w Osinach, trwają prace służb. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24

Newsweek o regularnym podrywaniu myśliwców

Na stronie Newsweeka czytamy, że "wojna w Ukrainie miała wpływ na sąsiednią Polskę, która regularnie podrywa myśliwce w odpowiedzi na rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę".

Przywołuje również relacje świadków dla lokalnych mediów. "Obudził mnie potężny huk, który sprawił, że zadrżały szyby w oknach. Wyjrzałem na zewnątrz, ale nic nie zobaczyłem. Dopiero rano zauważyłem światła radiowozów" – powiedział telewizji Łuków.TV jeden z mieszkańców, którego wypowiedź cytuje Newsweek.

CBS News o "szeregu naruszeń"

CBS News również cytuje wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, wojska oraz mieszkańców Osina. "Odkąd Rosja rozpoczęła pełną inwazję na Ukrainę ponad trzy lata temu, doszło do szeregu naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej, co wywołało alarm w Unii Europejskiej i państwie członkowskim NATO i przypomniało ludziom, jak blisko rozgrywa się wojna" - dodaje.

Portal pisze też, że w kwietniu 2023 roku w Polsce odnaleziono szczątki rakiety manewrującej Ch-55. Według polskich służb wleciał jednak na terytorium kraju najprawdopodobniej 16 grudnia 2022 roku, podczas zmasowanych nalotów Rosjan na Ukrainę.

Holandia zapewni warstwową obronę powietrzną

Al Jazeera zauważa, że informacja o wybuchu obiektu na wschodzie Polski zbiegła się z ogłoszeniem przez Holandię skierowania do tego kraju holenderskich żołnierzy wraz z dwoma systemami obrony przeciwlotniczej Patriot w ramach misji NATO.

Jak wyjaśniał w środę minister obrony w rządzie technicznym Ruben Brekelmans, zadaniem żołnierzy będzie zabezpieczenie ważnego węzła logistycznego na wschodniej flance Sojuszu. - Robimy to, aby chronić NATO, bronić Ukrainy i odstraszać Rosję - powiedział polityk.

Systemy Patriot mają zapewnić tzw. warstwową obronę powietrzną przed zagrożeniami z powietrza – od pocisków balistycznych i manewrujących, przez samoloty i śmigłowce, po drony. Holenderska misja ma potrwać od grudnia 2025 roku co najmniej do końca maja 2026. Brekelmans podkreślił, że operacja prowadzona będzie wyłącznie na terytorium Polski i nie oznacza obecności wojsk w Ukrainie. Systemy nie będą wykorzystywane do bezpośredniej obrony ukraińskiego terytorium.

Upadek drona w Osinach odnotowują również m.in. niemieckie media takie jak Welt, Tagesschau i portal t-online.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Nawrocki

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: Business Insider, Kyiv Independent, Tagesschau, Welt, Fox News, Newsweek, CBS News, Politico, PAP, Al Jazeera

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/EPA/PAP

Udostępnij:
Aleksandra Koszowska
Aleksandra Koszowska
Czytaj także:
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
WARSZAWA
mid-25813448
Tusk: zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta
BIZNES
21 1145 nawrocki-0001
Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw
Polska
telefon smartfon shutterstock_1161956143
Czekała na nowy smartfon, dostała ziemniaki
Katowice
imageTitle
UEFA ukarała Raków po meczach z Maccabi
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wyprzedzanie chodnikiem, właścicielka bmw ukarana. Wciąż nie wiadomo, kto kierował
Szczecin
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
WARSZAWA
Mężczyzna utonął w Wiśle
Mniej fal, gładsza powierzchnia wody? To może być śmiertelna pułapka
Trójmiasto
imageTitle
"Publicznie skłamał". Reagują na słowa Kuleszy i pokazują nagranie
EUROSPORT
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Jest decyzja prezydenta w sprawie cen prądu i wiatraków
BIZNES
Nawałnica, burze
Nawałnice. Kolejne miejsca z ostrzeżeniami IMGW drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Krok do Ligi Mistrzów. Ich tajną bronią są chłopcy od podawania piłek
EUROSPORT
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
WARSZAWA
Zmiażdżony przez skałę samochód
Skała zmiażdżyła samochód. Nie żyją dwie osoby
METEO
Chłopiec błąkał się po mieście (zdjęcie ilustracyjne)
Pięciolatek niezauważony wyszedł z przedszkola
Białystok
GettyImages-479285178
Nie płacą, śmiecą, załatwiają się na ulicy. Policja mówi dość
BIZNES
W legnickiej katedrze odkryto najstarszą na świecie kapsułę czasu
W katedralnej wieży znaleźli "najstarszą na świecie kapsułę czasu"
Wrocław
Hotel Schwanen w szwajcarskim Rapperswil
Tysiąc franków szwajcarskich za godzinę pracy prawnika. Tak płacił Instytut Pileckiego
Maria Pankowska
Paweł S.
Zeznał, że ustawiał kampanię dla PiS. "Nie wiem, co oni w tych urzędach robili"
Polska
Dziecko zadławiło się w sklepie
Trzylatek w ręce miał papierek po cukierku, nie mógł złapać oddechu. Do akcji wkroczył policjant
Kraków
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Witkoff przekazał rodzinie medal od Putina. Ich syn zginął, walcząc za Rosję
Świat
imageTitle
Nagły kłopot Anity Włodarczyk. "W takim stanie nie mogłabym wsiąść do samolotu"
EUROSPORT
droga ekspresowa S61
Via Baltica na finiszu. "Konieczne będą zmiany w organizacji ruchu"
BIZNES
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Weszli do morza, zaczęli tonąć. Zarzut dla opiekuna kolonii
Trójmiasto
pap_20240222_2GF
Nowy sondaż - wszyscy tracą, tylko lider zyskuje
Polska
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
WARSZAWA
imageTitle
Była jedną z najlepszych. Niespodziewana decyzja 23-letniej Austriaczki
Najnowsze
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Sędzia z "afery hejterskiej" uszkodził dwa auta. Reakcja ministra i śledztwo
Wrocław
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar
WARSZAWA
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica