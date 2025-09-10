Dowódca sił NATO w Europie: utrzymujemy bliski kontakt z Polską 

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>
"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje" - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
Dowódca sił NATO w Europie oznajmił, że NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Rozmówca agencji Reuters w Sojuszu stwierdził, że wstępne dane wskazują, iż incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów. Powiedział również, że NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku.
Komunikat dowództwa
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.
Autorka/Autor: tas/PKoz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock