Świat

Dowódca sił NATO w Europie: utrzymujemy bliski kontakt z Polską 

Siedziba NATO w Brukseli
Tusk: pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO
Źródło: TVN24
Sekretarz generalny Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. Dowódca sił NATO w Europie oznajmił, że NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. 
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje" - przekazała na platformie X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

Dowódca sił NATO w Europie oznajmił, że NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. 

Rozmówca agencji Reuters w Sojuszu stwierdził, że wstępne dane wskazują, iż incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów. Powiedział również, że NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku.

"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"

Polska

Komunikat dowództwa

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. 

WYRYKI UDERZENIE DRONA

WYDANIE SPECJALNE

WYRYKI UDERZENIE DRONA
Autorka/Autor: tas/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

