Człowiek Trumpa przekłada wizytę. Kijów mówi o "dobrym sygnale" 

1049 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Przełożenie wizyty w Kijowie wysłannika Donalda Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji generała Keitha Kellogga to dobry sygnał, który oznacza, że przyszła administracja USA poszukuje narzędzi wpływu na Rosję - ocenił przedstawiciel kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.