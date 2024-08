Doniesienia o sytuacji w obwodzie kurskim

Rosyjski resort obrony we wtorkowym komunikacie przekazał, że na teren obwodu kurskiego próbowało przedostać się około 300 ukraińskich żołnierzy z 22. Brygady Zmechanizowanej. Siły ukraińskie miały rozpocząć atak we wtorek rano przy wsparciu 11 czołgów i 20 bojowych wozów opancerzonych.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) informowała we wtorkowym komunikacie, że na granicy w obwodzie kurskim "doszło do zbrojnej prowokacji, ale rosyjska straż graniczna i wojsko odparły atak".

Na terytorium obwodu kurskiego wtargnęło do 400 żołnierzy ukraińskich, a około dwóch tysięcy znajduje się w pobliżu granicy – przekazał Rybar, oceniając, iż "wydarzenia w obwodzie kurskim świadczą o tym, że ukraińska operacja była przygotowywana od dłuższego czasu i – sądząc po liczbie żołnierzy nieopodal granicy - może potrwać jeszcze co najmniej kilka dni".

Portal podaje, że do środowego wieczora strona ukraińska zdobyła punkt kontrolny Sudża na granicy obwodów sumskiego i kurskiego, przy czym wzięto do niewoli kilkudziesięciu rosyjskich funkcjonariuszy straży granicznej; zdobyto również stację pomiaru gazu koło Sudży, należącą do infrastruktury głównego rosyjskiego gazociągu tłoczącego gaz do Europy przez terytorium Ukrainy. Informacji tych nie potwierdziły dotychczas oficjalne źródła rosyjskie ani ukraińskie.