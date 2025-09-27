Doniesienia o dronach w Norwegii. W tym miejscu stacjonują F-35

Zaobserwowano obiekty nad bazą wojskową Oerland w Norwegii Źródło: Google Earth

W oficjalnym komunikacie policja przyznała, że jest jeszcze za wcześnie, by określić, jakiego typu obiekty zostały zaobserwowane nad bazą wojskową. Potwierdziła jednocześnie, że otrzymała wiele zgłoszeń, a każde z nich w związku z ostatnimi zdarzeniami w Danii i na lotnisku Oslo-Gardermoen traktowane jest bardzo poważnie.

Oerland to główne lotnisko Sił Powietrznych Norwegii. Stacjonują tam dwa dywizjony myśliwców F-35, jednostki ratownictwa morskiego, a baza przygotowana jest do obsługi samolotów wczesnego ostrzegania AWACS.

