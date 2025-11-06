Logo strona główna
Świat

Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu

Wojsko rosyjskie
Konflikt zbrojny w Donbasie trwa od 2014 roku
Źródło: Reuters
Rząd Republiki Południowej Afryki otrzymał prośby o ratunek od 17 swoich obywateli, którzy jako najemnicy walczą w Donbasie przeciwko Ukrainie.

Mężczyźni w wieku od 20 do 39 lat mieli skontaktować się ze swoim rządem, prosząc o pomoc w powrocie do domu, przekazał rzecznik prezydenta RPA, Vincent Magwenya. - Zostali zwabieni do przyłączania się do sił najemników zaangażowanych w wojnę ukraińsko-rosyjską pod pretekstem lukratywnych umów o pracę - powiedział Magwenya w czwartek w południowoafrykańskiej telewizji publicznej SABC.

Unikał jednoznacznego stwierdzenia, po której stronie konfliktu walczą, i potwierdzenia, że są najemnikami zwerbowanymi przez Rosję. Magwenya zapewnił, że rząd pracuje za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, aby zorganizować powrót mężczyzn do domu.

Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, zlecił przeprowadzenie dochodzenia w sprawie okoliczności, które doprowadziły do ich rekrutacji.

pc

Wagnerowcy. Najemnicy Putina

Korpus Afrykański zastępuje Grupę Wagnera

Jednym z głównym czynników wpływających na napływ ochotników z Afryki jest wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi. W RPA przekracza ono 33 procent, jednak wśród osób poniżej 34. roku życia dochodzi nawet do 46 procent. Sprawia to, że obywatele tych krajów stają łatwych celem dla rosyjskich rekruterów obiecujących wysokie wynagrodzenia.

Rosja od ponad dwóch lat rekrutuje obywateli z kilku krajów afrykańskich, w tym z Burkina Faso, Libii, Mali, Togo, Etiopii i właśnie RPA, aby uzupełnić luki w swoich przetrzebionych szeregach. Wstępują oni do sformowanego w 2023 roku Korpus Afrykańskiego, który zastąpił oddziały Grupy Wagnera jako rosyjskiej formacji najemniczej w Afryce.

Już wiosną 2024 roku mieli oni pojawić się na froncie ukraińskim, łatając braki personalne w rosyjskiej armii.

Zgodnie z prawem, bez zezwolenia rządu RPA, obywatele i podmioty z tego kraju nie mogą oferować lub udzielać pomocy wojskowej rządom zagranicznym ani walczyć w szeregach armiach obcych krajów.

Z RPA do Tatarstanu

Współpraca Rosji z państwami afrykańskimi dotyczy również personelu cywilnego.

Kreml, borykający się z niedoborem siły roboczej, oszacowanej niedawno przez rząd Rosji na około pięć milionów pracowników, a spowodowanej spadkiem demograficznym i mobilizacją do wojska, werbuje również Afrykańczyków do pracy w przemyśle zbrojeniowym. Wykorzystuje do tego ramy organizacji BRICS, do której oprócz Rosji należą m.in. Etiopia i RPA.

Jest to szczególnie widoczne w RPA, gdzie lokalny oddział organizacji BRICS Women’s Business Alliance podpisał w maju porozumienie o dostarczeniu ponad 5600 pracowników do zlokalizowanych w Tatarstanie zakładów produkujących drony Shahed i do firmy budowlanej Etalonstroi Ural.

pc

"Ukraina walczy, bo musi, a Rosja dlatego, że chce"

pc
Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

