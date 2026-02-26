Tusk zaczepił, na odpowiedź Orbana nie trzeba było długo czekać

Tusk: nie rozmawiałem z Orbanem o azylu dla Ziobry Źródło: TVN24

W czwartek na platformie X Donald Tusk opublikował wpis, w którym zwrócił się do szefa rządu Węgier. "Czy węgierska wiosna to naprawdę 'MAGYAR tavasz' w waszym języku, drogi Viktorze Orbanie?" - czytamy.

"Magyar tavasz" z węgierskiego oznacza "węgierską wiosnę". Jest to też nawiązanie do nazwiska Petera Magyara, który stoi na czele najważniejszej w tym kraju partii opozycyjnej TISZA.

Is Hungarian spring really „MAGYAR tavasz” in your language, dear @PM_ViktorOrban?😀 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 26, 2026 Rozwiń

Niedługo później na wpis polskiego premiera zareagował Orban, który odpowiedź napisał po niemiecku: "Węgierska wiosna, panie Donaldzie Tusku!"

Zbliżają się wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Tego dnia Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Niezależne sondaże dają opozycyjnej partii TISZA - której liderem jest Peter Magyar - średnio od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad ugrupowaniem Fidesz Viktora Orbana.

W opublikowanym w środę badaniu ośrodka Median 55 procent zdecydowanych wyborców zadeklarowało poparcie dla partii TISZA, a 35 procent dla Fideszu.

