Trump zdradził, co zrobi po rozmowie z Putinem

- Spotkam się z prezydentem Putinem i zobaczymy, co ma na myśli - powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Zdradził, co zamierza zrobić później. - Jeśli to będzie uczciwa umowa, powiem o niej przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a także prezydentowi Zełenskiemu. Myślę, że z szacunku zadzwonię najpierw do niego, a potem do nich. Mogę powiedzieć: powodzenia, walczcie dalej. Albo: możemy dojść do porozumienia - opowiadał.

Spotkanie z rosyjskim przywódcą ma się odbyć 15 sierpnia na Alasce.

Trump zasugerował, że Zełenski nie weźmie udziału w szczycie, bo był już na wielu spotkaniach. Prezydent USA obiecał też, że będzie się starać odzyskać ziemie dla Ukrainy.

