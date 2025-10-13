Trump zaprosił Zełenskiego. Będzie spotkanie w Waszyngtonie

Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina" Źródło: Reuters

W poniedziałek reporter brytyjskiego "Financial Timesa" poinformował, że prezydent USA Donald Trump ma spotkać się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Powołał się na trzy osoby zaznajomione z planami amerykańskiego prezydenta.

"Do spotkania dojdzie po dwóch rozmowach telefonicznych między prezydentami, które odbyły się w miniony weekend i dotyczyły sprzedaży pocisków Tomahawk oraz sposobów zakończenia wojny z Rosją. W tym samym czasie ukraińska delegacja rozpoczyna w Waszyngtonie tydzień rozmów z amerykańskimi partnerami" - napisał dziennikarz.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu przekazał w rozmowie z agencją Reuters, że w piątek w Waszyngtonie odbędzie się "roboczy lunch" z udziałem Trumpa i Zełenskiego.

Informację o spotkaniu przywódców potwierdziło też źródło Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do ukraińskich władz.

Już w poniedziałek do Waszyngtonu wyruszyła też osobna delegacja ukraińskich władz na czele z premierką Juliją Swyrydenko i szefem administracji prezydenta Andrijem Jermakiem.

USA może przekazać Ukrainie Tomahawki

Trump i Zełenski w ten weekend odbyli dwie rozmowy telefoniczne, podczas których omawiali m.in. potencjalną sprzedaż Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk.

- Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, o rodzajach broni, której potrzebują, bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (...) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy - relacjonował w niedzielę Trump dziennikarzom podczas podróży do Izraela. Zaznaczył jednak, że zanim podejmie decyzje w tej sprawie, będzie musiał porozmawiać o tym z Władimirem Putinem.

- Szczerze mówiąc, powiedziałem o tym prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (...). Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: "słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki" - opowiadał.

Pocisk manewrujący Tomahawk Źródło: PAP/Michał Czernek

W poniedziałek w Izraelu zapowiadał, że po zakończeniu wojny w Gazie skupi się na zakończeniu wojny w Ukrainie, informując, że ponownie poleci tę misję swojemu specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi.

Wcześniej Trump twierdził, że "w pewnym sensie podjął już decyzję" na temat transferu rakiet, dodając, że chciałby się dowiedzieć, jak Ukraińcy będą je wykorzystywali.

W niedzielę w wywiadzie dla telewizji Fox News Zełenski zapewnił, że rakiety, które Ukraina być może uzyska - o ile USA wyrażą na to zgodę - będą wykorzystywane jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji. - To jest różnica między nami a Rosją - zaznaczył.

Rosja zapowiedziała z kolei ostrą odpowiedź, jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.

