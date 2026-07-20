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Świat

Nowy Air Force One czeka modernizacja. Donald Trump: doprowadzą jego możliwości do maksimum

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Donald Trump Air Force One
Donald Trump o modernizacji nowego Air Force One
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Podarowany przez Katar Boeing 747, pełniący funkcję prezydenckiego Air Force One, zostanie odesłany do modernizacji - poinformował Donald Trump. Informację potwierdziła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Ostatnio prezydent USA zamienił maszynę na starszy model podczas podróży powrotnej ze szczytu NATO w Turcji, co wywołało spekulacje dotyczące niewystarczających zabezpieczeń nowego samolotu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała w poniedziałek, że samolot podarowany przez Katar, który pełni obecnie Air Force One przejdzie modernizację. "Nowy Air Force One jest całkowicie bezpieczny dla podróży prezydenta, jednak jesienią zostanie poddany dodatkowemu procesowi modernizacji i ulepszeń, który potrwa około miesiąca. W tym czasie prezydent będzie latał starym Air Force One" - przekazała Leavitt w oświadczeniu wysłanym e-mailem agencji Reuters.

W niedzielę dziennikarze pytali Donalda Trumpa, czy jego nowy samolot jest pozbawiony systemów obrony przed pociskami. - Ma bardzo duże możliwości - mówił Trump o maszynie. - Ale z tego, co rozumiem, za około miesiąc mają go wysłać, żeby te możliwości doprowadzić do maksimum. To zajmie około miesiąca - dodał.

Nowy Air Force One
Nowy Air Force One
Źródło zdjęcia: Andrew Harnik/Getty Images

Zmiana samolotu w drodze powrotnej ze szczytu NATO

Pytania o nowy samolot prezydenta pojawiły się w związku z jego podróżą na szczyt NATO do Ankary na początku lipca.

Reuters przypomniał, że prezydent USA zaczął latać na pokładzie nowego Boeinga 747-8 z początkiem lipca, po tym, jak otrzymał go w zeszłym roku w prezencie od władz Kataru.

Nieoczekiwanie jednak zmienił samolot podczas drogi powrotnej ze szczytu NATO. Pomimo tego, że amerykański lider przyleciał do stolicy Turcji na pokładzie nowej maszyny, to wylatywał - do Wielkiej Brytanii, stanowiącej kolejny przystanek podróży - już poprzednim, starym Air Force One.

Kiedy prezydent USA lądował w brytyjskiej bazie wojskowej Mildenhall, był tam już też samolot podarowany przez Katarczyków, który przyleciał bez Trumpa na pokładzie.

Prezydent przekonywał, że nowa maszyna została wysłana do Wielkiej Brytanii wcześniej w celu zaprezentowania jej stacjonującym tam amerykańskim żołnierzom, "zgodnie z prośbą całej bazy".

Dziennik "New York Times" - powołując się na anonimowe źródła zaznajomione z możliwościami nowego samolotu - podał jednak, że zmiana samolotu była środkiem zapobiegawczym podjętym na polecenie Secret Service.

Do USA z Wielkiej Brytanii Trump wracał nowym, podarowanym przez Katar, Boeingiem.

Donald Trump wysiadający z nowego Air Force One
Donald Trump wysiadający z nowego Air Force One
Źródło zdjęcia: Reuters

Trump: jestem numerem jeden na irańskiej liście osób do zabicia

Trump pytany w Ankarze o to, czy na jego decyzję o zmianie samolotu wpłynęło zagrożenie zamachem, nie odpowiedział wprost, ale przyznał, że istnieje potencjalne zagrożenie. - Jestem numerem jeden na liście osób do zabicia dla Iranu - powiedział dziennikarzom.

Jak przekazała z kolei stacja CNN - powołując się na dwa źrodła zaznajomione ze sprawą - nowszy samolot nie ma takich samych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie podróży międzynarodowych, choć trzecie źródło podało, że był wyposażony w wiele z tych samych funkcji, co starszy model.

Donald Trump w nowym Air Force One
Donald Trump w nowym Air Force One
Źródło zdjęcia: Dan Scavino/@Scavino47 via X/Reuters

"Pracownicy ochrony czuli się bardziej komfortowo, gdy prezydent podróżował starszym samolotem - zbudowanym od podstaw z myślą o bezpieczeństwie głównodowodzącego - niż maszyną, którą niedawno przebudowano po tym, jak została przekazana w darze przez Katar" - przekazali stacji amerykańscy urzędnicy.

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Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
Donald TrumpUSAKatarsamoloty
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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