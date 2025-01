Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski nie powinien był pozwolić, by doszło do wojny z Rosją. Nie wyjaśnił, w jaki sposób ukraiński przywódca miałby zatrzymać agresję sąsiada dążącego do wojny, ale uznał, że walka z kimś "silniejszym" była błędem. Równocześnie powtórzył, że nałoży na Rosję sankcje i cła, jeżeli rozpoczęta przez nią wojna szybko się nie zakończy.

Donald Trump odniósł się do kwestii inwazji zbrojnej Rosji w Ukrainie, która rozpoczęła się w pełnym wymiarze 24 lutego 2022 roku, w wywiadzie dla Fox News przeprowadzonym przez publicystę i jego przyjaciela Seana Hannity'ego.

Rozmowa z telewizją była pierwszym wywiadem Trumpa po jego zaprzysiężeniu na urząd 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zełenski "ponosi winę"

Prezydent USA ponowił swoje wcześniejsze groźby nałożenia na Rosję "wysokich ceł, podatków i dużych sankcji", jeśli wojna w Ukrainie nie zakończy się wkrótce. Stwierdził jednak, że nie powinno było do niej w ogóle dojść, a do jej wybuchu przyczynił się Joe Biden swoimi wypowiedziami, które rzekomo miały prowokować Rosję. Trump stwierdził również, że "słabość Bidena ośmieliła Rosję".

- Ale nie obwiniam tylko jednej strony. Putin nie powinien był tego robić - zaznaczył prezydent USA.

Później sugerował, że winę ponosi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Zełenski chce to teraz zakończyć. Ma dość. Ale on też nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. Wiesz, on nie jest aniołem - mówił Trump.

Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób ukraiński przywódca miałby zatrzymać agresję wielokrotnie większego kraju ewidentnie dążącego do wojny i przekonanego o swojej przewadze - z politykami, którzy nie respektują ładu międzynarodowego i podstawowych praw człowieka.

- On (Zełenski - red.) walczył z dużo większym podmiotem. Dużo większym. Dużo potężniejszym. Nie powinien był tego robić - ocenił.

Trump o sankcjach na Rosję, jeśli Putin nie usiądzie do negocjacji Reuters

Trump stwierdził, że Zełenski mógł zawrzeć układ, by uniknąć wojny "bardzo łatwo". - Zdecydował: "chcę walczyć". Wiesz, oni mają 30 tysięcy czołgów, Rosja. Zełenski nie miał praktycznie żadnych - dodał prezydent USA. Podkreślił, że Ukraińcy "dzielnie wykorzystali" amerykański sprzęt, by się bronić, ale przyszedł czas, by zakończyć konflikt.

Według Trumpa, o rozpoczęciu działań wojennych zdecydował ukraiński przywódca, mimo że to Putin wydał rozkaz ataku na Ukrainę, co stanowiło naruszenie porozumienia z 1994 roku, kiedy Rosja i Stany Zjednoczone zgodziły się zagwarantować Kijowowi bezpieczeństwo w zamian za zrzeczenie się przez rząd Ukrainy broni nuklearnej z czasów sowieckich, która była tam przechowywana przed rozpadem Związku Radzieckiego w 1991 roku.

10-letnia inwazja

Ponad 10 lat temu Rosja poparła prorosyjskich separatystów w Donbasie, walczących z żołnierzami ukraińskimi i zaanektowała ukraiński Krym, a niemal trzy lata temu przypuściła inwazję zbrojną na ogromną skalę.

Rosja łamiąca na co dzień prawa człowieka, złamała tym samym również reguły rządzące ładem międzynarodowym.

Władimir Putin, prezydent Rosji, liczącej 143 miliony mieszkańców, o powierzchni ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych, wydał rozkaz ataku na 37-milionową Ukrainę o powierzchni ponad 603 tysięcy kilometrów kwadratowych. Celem Putina - jak podkreślali zachodni i ukraińscy analitycy - była aneksja kolejnych obszarów sąsiedniego kraju i zmiana proeuropejskich i demokratycznych władz w Kijowie.

Putin przed laty stwierdził, że największą tragedią XX wieku był rozpad ZSRR. Uznał to za większą katastrofę niż Holokaust, II wojna światowa, nazizm, faszyzm i sowiecki komunizm, które pochłonęły dziesiątki milionów ofiar.

Autorka/Autor:tas/adso

Źródło: PAP, Fox News, Independent, tvn24.pl