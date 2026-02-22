"Jest w drodze". Trump wysyła okręt szpitalny do Grenlandii

We wpisie na swojej platformie Truth Social Donald Trump poinformował, że "współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślą wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zaopiekować się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki".
Dodał przy tym, że statek "jest w drodze". Amerykański prezydent nie rozwinął tego krótkiego wpisu, ani nie wyjaśnił, co miało być powodem jego decyzji.
Jak zauważył Reuters, Trump ogłosił ten plan w mediach społecznościowych na chwilę przed kolacją dla republikańskich gubernatorów w Białym Domu, w której brał udział Landry. Obok funkcji gubernatora Luizjany, pełni on też funkcję specjalnego wysłannika USA do spraw Grenlandii.
Trump nie określił, jaki statek zostanie wysłany na wyspę. Do wpisu dołączył wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający okręt szpitalny z flagą USA.
Jednym z amerykańskich okrętów szpitalnych jest USNS Mercy, który przechodzi obecnie remont w porcie Mobile w Alabamie. W tym samym miejscu zacumowany jest też drugi z okrętów, USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych.
Jak dotąd nie ma informacji o żadnym kryzysie publicznego systemu opieki zdrowia na Grenlandii. Reuters zwrócił jednak uwagę, że wpis Trumpa pojawił się kilka godzin po tym, jak w sobotę duńskie siły ewakuowały członka załogi amerykańskiego okrętu podwodnego u wybrzeży Grenlandii. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w stolicy Grenlandii, Nuuk.
W grudniu minął rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o chęci przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów.
Opracowała Kamila Grenczyn /akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL