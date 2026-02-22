"Jest w drodze". Trump wysyła okręt szpitalny do Grenlandii

Trump o Grenlandii: żadne państwo prócz USA nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa Źródło: Reuters/TVN24

We wpisie na swojej platformie Truth Social Donald Trump poinformował, że "współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślą wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zaopiekować się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki".

Dodał przy tym, że statek "jest w drodze". Amerykański prezydent nie rozwinął tego krótkiego wpisu, ani nie wyjaśnił, co miało być powodem jego decyzji.

Jak zauważył Reuters, Trump ogłosił ten plan w mediach społecznościowych na chwilę przed kolacją dla republikańskich gubernatorów w Białym Domu, w której brał udział Landry. Obok funkcji gubernatora Luizjany, pełni on też funkcję specjalnego wysłannika USA do spraw Grenlandii.

Jeff Landry i Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Trump nie określił, jaki statek zostanie wysłany na wyspę. Do wpisu dołączył wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający okręt szpitalny z flagą USA.

Jednym z amerykańskich okrętów szpitalnych jest USNS Mercy, który przechodzi obecnie remont w porcie Mobile w Alabamie. W tym samym miejscu zacumowany jest też drugi z okrętów, USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social z 21 lutego Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Jak dotąd nie ma informacji o żadnym kryzysie publicznego systemu opieki zdrowia na Grenlandii. Reuters zwrócił jednak uwagę, że wpis Trumpa pojawił się kilka godzin po tym, jak w sobotę duńskie siły ewakuowały członka załogi amerykańskiego okrętu podwodnego u wybrzeży Grenlandii. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w stolicy Grenlandii, Nuuk.

W grudniu minął rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o chęci przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów.

