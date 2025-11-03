Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump ułaskawił miliardera. "Nie mam pojęcia, kto to"

Donald Trump podpisuje rozporządzenia w Gabinecie Owalnym
Donald Trump pytany o ewentualny nalot na Nigerię lub wysłanie tam amerykańskich żołnierzy
Źródło: Reuters
Donald Trump przyznał, że "nie ma pojęcia", kim jest mężczyzna, którego ułaskawił kilkanaście dni temu. Słowa te padły w telewizyjnym wywiadzie, gdy spytano go o powody ułaskawienia kanadyjskiego miliardera Changpenga Zhao.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawił Changpenga Zhao 19 października. Urodzony w Chinach kanadyjski miliarder jest współzałożycielem i byłym prezesem największej na świecie giełdy kryptowalut Binance. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła wówczas, że ​​prezydent "skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień, ułaskawiając Zhao, ściganego przez administrację Bidena w ramach wojny z kryptowalutami".

Trump ułaskawił miliardera
Dowiedz się więcej:

Trump ułaskawił miliardera

BIZNES

Changpeng Zhao ułaskawiony

Jednak gdy Donald Trump został zapytany o tę sprawę w niedzielę przez dziennikarkę programu "60 minutes" stacji CBS News, nie krył zdziwienia.

- Ówczesny rząd (pod przewodnictwem prezydenta Joe Bidena) stwierdził, że CZ (jak nazywany bywa Changpeng Zhao) wyrządził "poważną szkodę bezpieczeństwu narodowemu USA", zasadniczo pozwalając grupom terrorystycznym takim jak Hamas na obrót milionami dolarów. Dlaczego został ułaskawiony? - spytała Norah O'Donnell.

- Okej, jesteście gotowi? Nie wiem, kim on jest - odparł, dodając, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek spotkał Zhao i "nie ma pojęcia, kto to". - Wiem, że dostał wyrok czterech miesięcy więzienia albo coś w tym stylu. Słyszałem, że to było polowanie na czarownice pod wodzą Bidena - stwierdził Trump.

Trump wspiera kryptowaluty

Prezydent w wywiadzie odniósł się także do swojego poparcia dla kryptowalut. Stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą zadbać o pozycję lidera w tej rozwijającej się branży, bo w przeciwnym razie Chiny i inni konkurenci zdobędą przewagę.

Od objęcia urzędu Trump przeszedł znaczącą zmianę w podejściu do kryptowalut. Jeszcze kilka lat temu mówił, że "bitcoin opiera się na niczym", a dziś aktywnie wspiera branżę, przemawia na konferencjach i zapowiada stworzenie strategicznych rezerw kryptowalutowych.

Ułaskawienie Changpenga Zhao nastąpiło dwa miesiące po tym, jak "Wall Street Journal" poinformował, że World Liberty Financial, przedsięwzięcie kryptowalutowe rodziny Trumpów, które wygenerowało około 4,5 miliarda dolarów od wyborów prezydenckich w 2024 roku, zostało wsparte "partnerstwem z mało znaną platformą handlową, dyskretnie zarządzaną przez Binance".

Zainwestowali w kryptowalutę Trumpa. Kupili sobie kolację z prezydentem
Dowiedz się więcej:

Zainwestowali w kryptowalutę Trumpa. Kupili sobie kolację z prezydentem

BIZNES

Changpeng Zhao. Kim jest?

W listopadzie 2023 roku Zhao, Kanadyjczyk urodzony w Chinach, przyznał się do winy przed federalnym sądem w Seattle. Został skazany na cztery miesiące więzienia w kwietniu 2024 roku po tym, jak przyznał się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy. Zgodził się ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego Binance w ramach ugody zawartej przez firmę z Departamentem Sprawiedliwości, który nałożył na Binance rekordową grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Firma Binance została też objęta zakazem prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych.

Wielka giełda kryptowalut i gigantyczna kara
Dowiedz się więcej:

Wielka giełda kryptowalut i gigantyczna kara

BIZNES

Śledztwo wykazało, że firma świadomie przyjmowała pieniądze i obsługiwała klientów objętych sankcjami, w tym m.in. z Rosji, okupowanej Ukrainy, Korei Płn. i Iranu, hakerów wykorzystujących giełdę jako sposób na pranie zysków z cyberokupów, osoby sprzedające dziecięcą pornografię, czy terrorystów z Al-Kaidy, tzw. Państwa Islamskiego i Hamasu.

Firma miała przez lata umyślnie nie zgłaszać tych transakcji władzom. Zhao został oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act) poprzez "niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umyślne naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych w celowym i wyrachowanym celu czerpania zysków z rynku amerykańskiego bez wdrożenia kontroli wymaganych przez prawo amerykańskie" - poinformował Departament Sprawiedliwości.

Firma od prawie roku zabiegała o ułaskawienie Zhao, który opuścił więzienie we wrześniu 2024 roku po odbyciu czteromiesięcznego wyroku. Na początku tego roku zatrudniła lobbystę Chesa McDowella, aby pomógł jej w uzyskaniu ułaskawienia. "Forbes" szacuje majątek Zhao na około 86 miliardów dolarów. Według magazynu Zhao, który założył Binance w 2017 roku, nadal jest właścicielem zdecydowanej większości jej udziałów na giełdzie.

OGLĄDAJ: Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
pc

Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CBS News, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
imageTitle
Świątek gra o drugie zwycięstwo w WTA Finals
RELACJA
Runęła średniowieczna wieża w centrum Rzymu
Runęła część średniowiecznej wieży w Rzymie
Patryk M.
Sąd zdecydował w sprawie ekstradycji "Wielkiego Bu"
Polska
Nowy Jork. Przedterminowe wybory burmistrza
Drugi po prezydencie USA. Kolejki do głosowania w Nowym Jorku
Zdjęcie uczniów podczas "Dnia Niemiec" w ramach tygodnia języków obcych
Politykom prawicy nie spodobał się tydzień języków obcych. "Szkoła to nie pole do manipulacji"
Wrocław
Szymon Hołownia
Komisarz ONZ, ambasador? Możliwości Szymona Hołowni
Maciej Wacławik
40-latek został zatrzymany
"Chciał, by koleżanka poczuła się radośniej", dosypał jej coś do lemoniady
WARSZAWA
Siedmiolatek zachłysnął się żelkami (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"
WARSZAWA
imageTitle
Świetna seria Bayernu zagrożona. Wielkie starcie w Lidze Mistrzów
Najnowsze
Wszystkich Świętych w jesiennej scenerii
Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę
METEO
MONITORING
Mieszkańców obudziły strzały. Policja zatrzymała podejrzanych
Szczecin
shutterstock_1312422149
"Ich mózgi dosłownie synchronizują się". Dlaczego warto czytać niemowlęciu? 
Anna Bielecka
smartfon w ręce kobiety
Klienci alarmują, duże kłopoty z płatnościami. "Zewnętrzny atak"
BIZNES
imageTitle
Atak nożem w pociągu. "Zapytał: chcesz umrzeć?"
EUROSPORT
Ulewy, deszcz
W tej części kraju pogoda jest i będzie szczególnie groźna
METEO
Kleine-Brogel Air Base - wojskowa baza lotnicza w Belgii
Drony obeszły systemy zakłócania. "Amatorzy nie wiedzieliby, jak to zrobić"
Właściciele posesji dostrzegli sprawców, gdy ci wypakowywali odpady
Podrzucili odpady budowlane przed bramę posesji. Wtedy pojawili się właściciele
Poznań
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Dane mieszkańców wyciekły, prokuratura wszczyna śledztwo
Wrocław
Marszałek Łukasz Prokorym (z lewej) złożył zawiadomienie do prokuratury na poprzedniego marszałka Artura Kosickiego
Marszałek województwa zawiadamia prokuraturę. Chodzi o słowa jego poprzednika
Białystok
Salon kosmetyczny
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Sprawą zajmuje się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Został porwany w centrum miasta. Znaleźli go w innym województwie
Kraków
Szymon Hołownia
Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie. Wiadomo, gdzie poleciał
Polska
Dziewczynka miała siniaki na całym ciele
Ta bardzo rzadka choroba wymaga lepszej opieki. Bo konsekwencje ponosi cała rodzina
Zdrowie
dogh-2
Jako prawnik nie dostaje pensji. W garniturze sprzedaje hot dogi
Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"
Polska
2025-10-31T101518Z_1_LWD831731102025RP1_RTRWNEV_C_8317-TANZANIA-ELECTION-PROTEST-KENYA-0001
Wprowadzono godzinę policyjną. MSZ ostrzega przed tym kierunkiem
imageTitle
Trwa świetna passa Błyskawic w NHL
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
"W powietrzu było tyle kurzu, że nic nie widzieliśmy"
METEO
Męskie nowotwory
21 razy w miesiącu dla zdrowia? Urolog wyjaśnia
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica