Trump ułaskawił miliardera. "Nie mam pojęcia, kto to"

Prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawił Changpenga Zhao 19 października. Urodzony w Chinach kanadyjski miliarder jest współzałożycielem i byłym prezesem największej na świecie giełdy kryptowalut Binance. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła wówczas, że ​​prezydent "skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień, ułaskawiając Zhao, ściganego przez administrację Bidena w ramach wojny z kryptowalutami".

Changpeng Zhao ułaskawiony

Jednak gdy Donald Trump został zapytany o tę sprawę w niedzielę przez dziennikarkę programu "60 minutes" stacji CBS News, nie krył zdziwienia.

- Ówczesny rząd (pod przewodnictwem prezydenta Joe Bidena) stwierdził, że CZ (jak nazywany bywa Changpeng Zhao) wyrządził "poważną szkodę bezpieczeństwu narodowemu USA", zasadniczo pozwalając grupom terrorystycznym takim jak Hamas na obrót milionami dolarów. Dlaczego został ułaskawiony? - spytała Norah O'Donnell.

- Okej, jesteście gotowi? Nie wiem, kim on jest - odparł, dodając, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek spotkał Zhao i "nie ma pojęcia, kto to". - Wiem, że dostał wyrok czterech miesięcy więzienia albo coś w tym stylu. Słyszałem, że to było polowanie na czarownice pod wodzą Bidena - stwierdził Trump.

Trump wspiera kryptowaluty

Prezydent w wywiadzie odniósł się także do swojego poparcia dla kryptowalut. Stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą zadbać o pozycję lidera w tej rozwijającej się branży, bo w przeciwnym razie Chiny i inni konkurenci zdobędą przewagę.

Od objęcia urzędu Trump przeszedł znaczącą zmianę w podejściu do kryptowalut. Jeszcze kilka lat temu mówił, że "bitcoin opiera się na niczym", a dziś aktywnie wspiera branżę, przemawia na konferencjach i zapowiada stworzenie strategicznych rezerw kryptowalutowych.

Ułaskawienie Changpenga Zhao nastąpiło dwa miesiące po tym, jak "Wall Street Journal" poinformował, że World Liberty Financial, przedsięwzięcie kryptowalutowe rodziny Trumpów, które wygenerowało około 4,5 miliarda dolarów od wyborów prezydenckich w 2024 roku, zostało wsparte "partnerstwem z mało znaną platformą handlową, dyskretnie zarządzaną przez Binance".

Changpeng Zhao. Kim jest?

W listopadzie 2023 roku Zhao, Kanadyjczyk urodzony w Chinach, przyznał się do winy przed federalnym sądem w Seattle. Został skazany na cztery miesiące więzienia w kwietniu 2024 roku po tym, jak przyznał się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy. Zgodził się ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego Binance w ramach ugody zawartej przez firmę z Departamentem Sprawiedliwości, który nałożył na Binance rekordową grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Firma Binance została też objęta zakazem prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych.

Śledztwo wykazało, że firma świadomie przyjmowała pieniądze i obsługiwała klientów objętych sankcjami, w tym m.in. z Rosji, okupowanej Ukrainy, Korei Płn. i Iranu, hakerów wykorzystujących giełdę jako sposób na pranie zysków z cyberokupów, osoby sprzedające dziecięcą pornografię, czy terrorystów z Al-Kaidy, tzw. Państwa Islamskiego i Hamasu.

Firma miała przez lata umyślnie nie zgłaszać tych transakcji władzom. Zhao został oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act) poprzez "niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umyślne naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych w celowym i wyrachowanym celu czerpania zysków z rynku amerykańskiego bez wdrożenia kontroli wymaganych przez prawo amerykańskie" - poinformował Departament Sprawiedliwości.

Firma od prawie roku zabiegała o ułaskawienie Zhao, który opuścił więzienie we wrześniu 2024 roku po odbyciu czteromiesięcznego wyroku. Na początku tego roku zatrudniła lobbystę Chesa McDowella, aby pomógł jej w uzyskaniu ułaskawienia. "Forbes" szacuje majątek Zhao na około 86 miliardów dolarów. Według magazynu Zhao, który założył Binance w 2017 roku, nadal jest właścicielem zdecydowanej większości jej udziałów na giełdzie.

