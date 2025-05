Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kluczowe fakty: Scott Jenkins w grudniu został uznany winnym przyjęcia łapówek na kwotę 75 tys. dolarów.

Skazany, opisywany przez media jako zwolennik obecnego prezydenta, apelował bezpośrednio do niego, prosząc o ułaskawienie.

Według Donalda Trumpa skazany szeryf padł "ofiarą nadgorliwego Departamentu Sprawiedliwości (Joe) Bidena".

W poniedziałek Donald Trump poinformował, że ułaskawił byłego szeryfa policji hrabstwa Culpeper w stanie Wirginia, Scotta Jenkinsa. "Uważam za stosowne zakończyć jego niesprawiedliwy wyrok i udzielić mu pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia. Nie pójdzie jutro do więzienia, a zamiast tego będzie wiódł wspaniałe i produktywne życie" - napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social.

Ułaskawienie byłego szeryfa

53-letni Scott Jenkins został skazany w grudniu 2024 roku. Uznano go winnym przyjęcia łapówek na kwotę ponad 75 tys. dolarów w zamian za nominacje osób je wręczających - w tym lokalnych biznesmenów - na stanowiska zastępców szeryfa oraz przyznanie im odznak i referencji. "Osoby wręczające łapówki nie zostały przeszkolone ani zweryfikowane i nie świadczyły żadnych legalnych usług na rzecz biura szeryfa ani obywateli hrabstwa Culpeper" - napisano w komunikacie prokuratury.

W marcu tego roku wymierzono mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Jenkins apelował bezpośrednio do Trumpa, prosząc o ułaskawienie. Według CBS News były szeryf od lat jest zwolennikiem republikańskiego prezydenta.

W swoim wpisie amerykański prezydent stwierdził, że szeryf, jego żona i cała jego rodzina "zostali przeciągnięci przez piekło". Nazwał go też "ofiarą nadgorliwego Departamentu Sprawiedliwości Bidena", która "nie zasługuje na to, by spędzić nawet jeden dzień w więzieniu" oraz "wspaniałą osobą, która była prześladowana przez 'potwory' z radykalnej lewicy".