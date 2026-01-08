Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: to jedyna rzecz, która może mnie powstrzymać

Donald Trump
Donald Trump: będziemy się martwić o Grenlandię za dwa miesiące
Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Moja własna moralność. Moje własne zdanie. To jedyna rzecz, która może mnie powstrzymać - powiedział prezydent USA w wywiadzie dla dziennika "The New York Times", pytany o to, czy widzi dla siebie jakieś ograniczenia. Donald Trump był też pytany m.in. o Grenlandię, NATO i stosunki z Europą.

Donald Trump zapytany przez dziennikarzy o to, co jest dla niego większym priorytetem - utrzymanie NATO czy posiadanie Grenlandii - nie odpowiedział wprost, lecz przyznał, że "może byłaby to kwestia wyboru".

"(Trump - red.) wyraźnie dał do zrozumienia, że Sojusz Transatlantycki jest w zasadzie bezużyteczny bez Stanów Zjednoczonych w centrum" - skomentowała te słowa redakcja "New York Timesa", która opatrzyła wywiad szerokimi komentarzami.

"Własność jest bardzo ważna"

Prezydent nalega, by Grenlandia stała się częścią USA - opisali dalej słowa Trumpa dziennikarze według których "zdawał się bagatelizować" to, że wyspa jest "pod kontrolą bliskiego sojusznika NATO".

- Własność jest bardzo ważna - powiedział Trump w jej kontekście.

Zapytany, dlaczego potrzebuje posiadania tego terytorium, odpowiedział: - Uważam, że jest to psychologicznie niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Myślę, że posiadanie na własność daje coś, czego nie da się uzyskać przez dzierżawę czy traktat.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Trump o swojej moralności

Pytany o to, czy uznaje jakieś ograniczenia dotyczące jego działań na arenie międzynarodowej, Donald Trump odparł: - Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Moje własne zdanie. To jedyna rzecz, która może mnie powstrzymać.

Dodał, że "nie potrzebuje prawa międzynarodowego", i że "nie chce krzywdzić ludzi".

Miał jednak odrzucić sugestię - jak pisze "NYT" - że takimi działaniami jak atak w Wenezueli mógł stworzyć precedens i podobną logiką jak on mogą kierować się przywódcy Chin czy Rosji.

Zapytany wtedy o działania Pekinu względem Tajwanu, Trump odparł, że to do Xi "należy decyzja, co zrobi". - Ale wiecie, powiedziałem mu, że byłbym bardzo niezadowolony, gdyby to zrobił i nie sądzę, żeby to zrobił. Mam nadzieję, że tego nie zrobi - dodał.

"Temat po temacie (Trump - red.) jasno dawał do zrozumienia, że dla niego najważniejsza jest potęga Stanów Zjednoczonych, a poprzedni prezydenci byli zbyt ostrożni, by wykorzystywać ją dla osiągnięcia politycznej dominacji lub zysku narodowego" - relacjonowała gazeta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przejęcie Grenlandii siłą? "Każdy prezydent zawsze zachowuje opcję"

Przejęcie Grenlandii siłą? "Każdy prezydent zawsze zachowuje opcję"

Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"

Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"

"Myślę, że zawsze będziemy w dobrych stosunkach z Europą"

Prezydent USA ocenił, że udało mu się przekonać państwa NATO do wydawania 5 procent PKB na obronność. "Chcę, żeby się ogarnęli" - powiedział o europejskich sojusznikach.

- Myślę, że zawsze będziemy w dobrych stosunkach z Europą, ale chcę, żeby się ogarnęli. To ja przekonałem ich do wydawania więcej (...). Ale w NATO Rosja nie jest zainteresowana żadnym innym krajem poza nami - ocenił Trump.

Prezydent dodał, że "był bardzo lojalny wobec Europy". - Dobrze wykonałem swoją pracę. Gdyby nie ja, Rosja miałaby teraz całą Ukrainę - ocenił.

5 lutego wygaśnie porozumienie New START między USA a Rosją, co sprawi, że te dwa kraje po raz pierwszy od wielu dekad nie będzie wiązał żaden układ ograniczający zbrojenia nuklearne. W ocenie "NYT" amerykański prezydent nie przejmuje się tym.

- Jeśli wygaśnie, to wygaśnie - powiedział. - Po prostu zawrzemy lepsze porozumienie - dodał, nalegając, aby Chiny, które mają najszybciej rosnący arsenał na świecie, zostały włączone do każdego przyszłego porozumienia. - Prawdopodobnie będziemy chcieli zaangażować również kilku innych graczy - powiedział Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Przydacz o ataku USA na Wenezuelę: raczej patrzę na to jako wydarzenie pozytywne niż negatywne
Polska

Wiceprezydent USA podkreśla rolę Grenlandii

Do tematu Grenlandii w czwartek odniósł się też wiceprezydent J.D. Vance. Pytany podczas briefingu prasowego w Białym Domu o to, jakie ma przesłanie do Europejczyków w tej kwestii, poradził, by traktować słowa prezydenta Trumpa poważnie, choć sugerował, że priorytetem USA jest bezpieczeństwo Arktyki, a nie posiadanie wyspy.

- Pomijając szalone, przesadzone reakcje, które widziałem ze strony prasy i niektórych osób w Europie, to co powiedział prezydent? Po pierwsze, Grenlandia jest naprawdę ważna, nie tylko dla amerykańskiej obrony przeciwrakietowej, ale dla światowej obrony przeciwrakietowej. Po drugie, wiemy, że istnieją wrodzy przeciwnicy, którzy wykazali duże zainteresowanie tym konkretnym terytorium, tym konkretnym fragmentem świata - powiedział Vance.

- Dlatego prosimy naszych europejskich przyjaciół, aby potraktowali bezpieczeństwo tego lądu poważniej, ponieważ jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone będą musiały coś z tym zrobić. A co to będzie, to zostawię już prezydentowi - dodał.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
pc

Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/lulu, adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpNATOGrenlandiaDaniaPolityka zagraniczna USAJ.D. Vance
Czytaj także:
Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie
"Seria eksplozji" we Lwowie i Kijowie. Zełenski i USA ostrzegają przed "potężnym atakiem"
Świat
imageTitle
Zwycięska seria Arsenalu przerwana. W hicie zabrakło tylko bramek
EUROSPORT
imageTitle
Świątek rozpocznie walkę o półfinał. O której początek meczu Polska - Australia?
EUROSPORT
iran2
Cały Iran odcięty od internetu. Starcia i ofiary na ulicach
Świat
imageTitle
Gol w doliczonym czasie i rzuty karne. PSG wróci z Kuwejtu z Superpucharem Francji
Najnowsze
imageTitle
Uljana Semionowa nie żyje. To ona przetarła szlak do koszykarskiej Galerii Sław
EUROSPORT
imageTitle
Łamiącym się głosem ogłosił, że to koniec. Sprawdził się czarny scenariusz
EUROSPORT
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
BIZNES
imageTitle
Real wygrał wyjazdową bitwę o Madryt. Będzie finał marzeń
EUROSPORT
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
BIZNES
Noc będzie mroźna
Śnieżyce i mróz. Alarmy w 12 województwach
METEO
imageTitle
Nie ma czasu do stracenia. Polacy ruszają do walki o kolejny turniej
EUROSPORT
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
METEO
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
BIZNES
08 2000 kropka cln-0011
Wybory szefa Polski 2050. Posłanka o jej "typie"
"Kropka nad i"
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
WARSZAWA
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
METEO
imageTitle
Jaka pogoda w Zakopanem podczas Pucharu Świata w skokach? Padnie rekord mrozu?
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
Polska
Turyści są ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Połączenia przywrócone. Kolejni Polacy mają wylecieć z Sokotry
Świat
pap_20250827_07B
Tusk i Nawrocki "nie muszą pić sobie z dzióbków"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
BIZNES
imageTitle
Czas na hit. Majchrzak przed wyzwaniem, z jakim się jeszcze nie mierzył
EUROSPORT
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
BIZNES
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
WARSZAWA
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie
Świat
Policja zabezpieczyła prawie 100 kg narkotyków
Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o wartości 3,5 miliona złotych
Kraków
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Sabalenka znów złamie przepisy. Powtarza słowa Świątek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica