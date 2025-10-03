Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"

Trump: próbujemy uwolnić zakładników pozostających w niewoli Hamasu Źródło: Reuters

"Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ" (pisownia oryginalna - red.) - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent USA polecił również "niewinnym Palestyńczykom", by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu.

W poniedziałek Trump ogłosił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Strefie Gazy, który został przyjęty przez Izrael. Porozumienie zakłada m.in. trwały rozejm, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, stopniowe wycofywanie się Izraela ze Strefy Gazy, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę tego terenu. Według umowy Hamas musiałby też zrzec się władzy i złożyć broń.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje co najmniej kilkunastu żywych zakładników. Według władz palestyńskiej enklawy, w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,1 tys. Palestyńczyków.

