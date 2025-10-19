Logo strona główna
Świat

Łódź podwodna "narkoterrorystów" zniszczona. Trump: to zaszczyt

Donald Trump
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
Siły amerykańskie zniszczyły łódź podwodną transportującą narkotyki, która zmierzała w stronę USA - poinformował w sobotę prezydent Donald Trump. Według amerykańskiego wywiadu jednostka przewoziła niebezpieczny fentanyl, a Trump określił osoby na pokładzie jako "narkoterrorystów".

"Było dla mnie wielkim zaszczytem zniszczenie bardzo dużej ŁODZI PODWODNEJ PRZEWOŻĄCEJ NARKOTYKI, która płynęła w kierunku Stanów Zjednoczonych dobrze znanym szlakiem przemytu narkotyków" - napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social.

Jak dodał, amerykański wywiad potwierdził, że jednostka transportowała narkotyki, w tym przede wszystkim fentanyl.

Trump o "narkoterrorystach"

Trump poinformował, że na pokładzie były cztery osoby, które nazwał "narkoterrorystami". Dwie z nich zginęły. Dwie kolejne, które ocalały, zostaną odesłane do krajów pochodzenia, czyli do Ekwadoru i Kolumbii. Tam - jak zapowiedział prezydent USA - będą zatrzymane i zostanie wszczęte wobec nich postępowanie.

"Przyjęliśmy Kolumbijczyka zatrzymanego na narkotykowej łodzi podwodnej, cieszymy się, że żyje i zostanie potraktowany zgodnie z prawem" – napisał prezydent Kolumbii Gustavo Petro na platformie X.

"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź

Wcześniej agencja Reutera poinformowała, powołując się na źródła, że marynarka wojenna USA ostrzelała na Morzu Karaibskim kolejną łódź, która według Waszyngtonu mogła być zaangażowana w przemyt narkotyków.

Dotychczas w wyniku amerykańskich ataków na łodzie, które według służb uczestniczą w przemycie narkotyków, zginęło 29 osób - podsumował dziennik "Washington Post".

Ujawniono poufną notatkę. Mowa o "zbrojnym ataku na USA"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ujawniono poufną notatkę. Mowa o "zbrojnym ataku na USA"

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP, Sky News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

USADonald TrumpKolumbiaEkwadorNarkotyki
