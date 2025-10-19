Łódź podwodna "narkoterrorystów" zniszczona. Trump: to zaszczyt

Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA Źródło: Reuters

"Było dla mnie wielkim zaszczytem zniszczenie bardzo dużej ŁODZI PODWODNEJ PRZEWOŻĄCEJ NARKOTYKI, która płynęła w kierunku Stanów Zjednoczonych dobrze znanym szlakiem przemytu narkotyków" - napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social.

Jak dodał, amerykański wywiad potwierdził, że jednostka transportowała narkotyki, w tym przede wszystkim fentanyl.

Trump o "narkoterrorystach"

Trump poinformował, że na pokładzie były cztery osoby, które nazwał "narkoterrorystami". Dwie z nich zginęły. Dwie kolejne, które ocalały, zostaną odesłane do krajów pochodzenia, czyli do Ekwadoru i Kolumbii. Tam - jak zapowiedział prezydent USA - będą zatrzymane i zostanie wszczęte wobec nich postępowanie.

"Przyjęliśmy Kolumbijczyka zatrzymanego na narkotykowej łodzi podwodnej, cieszymy się, że żyje i zostanie potraktowany zgodnie z prawem" – napisał prezydent Kolumbii Gustavo Petro na platformie X.

Wcześniej agencja Reutera poinformowała, powołując się na źródła, że marynarka wojenna USA ostrzelała na Morzu Karaibskim kolejną łódź, która według Waszyngtonu mogła być zaangażowana w przemyt narkotyków.

Dotychczas w wyniku amerykańskich ataków na łodzie, które według służb uczestniczą w przemycie narkotyków, zginęło 29 osób - podsumował dziennik "Washington Post".