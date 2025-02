Trump: popieram artykuł 5, ale myślę, że nie będzie potrzebny

Szef brytyjskiego rządu Keir Starmer spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na wspólnej konferencji po spotkaniu obaj przywódcy mówili między innymi o Ukrainie. Starmer powiedział, że planowane porozumienie pokojowe "nie może nagradzać agresora". Trump mówił, że popiera artykuł 5 NATO, mówiący o kolektywnej obronie sojuszników, ale dodał, że jego zdaniem nie będzie powodu, aby go używać do ustabilizowania sytuacji w Ukrainie.

Donald Trump powiedział, że rozmowa była "świetna". - Wielka Brytania i USA mają szczególne relacje. Jesteśmy jak nikt inny - mówił prezydent USA. Wspomniał o zaproszeniu od brytyjskiego monarchy, które przyjął. - To ogromny zaszczyt - dodał.

- Opowiedziałem o naszych wysiłkach w zakresie zakończenia krwawej i strasznej wojny w Ukrainie - relacjonował rozmowę. Mówił, że gdyby on był prezydentem, do wojny nigdy by nie doszło. Dodał też, że miał "bardzo udane rozmowy" z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.