Donald Trump o zdjęciach z Jeffreyem Epsteinem: to nic wielkiego

Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początkowo demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć. Na fotografiach widać m.in. Donalda Trumpa stojącego za Jeffreyem Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie. Kilka godzin później demokratyczni kongresmeni opublikowali kolejną transzę tym razem ponad 70 zdjęć, na których widać głównie fragmenty posiadłości Epsteina na amerykańskich Wyspach Dziewiczych.

Trump: nic wielkiego

Jak zwraca uwagę stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku. - Cóż, nie widziałem tych zdjęć, ale przecież wszyscy znali tego człowieka, był wszędzie w Palm Beach. Setki ludzi ma z nim zdjęcia. Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem - mówił zapytany o zdjęcia prezydent. Komentarz ten padł po udostępnieniu pierwszej transzy fotografii. Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson oskarżyła demokratów o "selektywne publikowanie wybranych zdjęć, aby stworzyć fałszywą narrację". Skupianie się na Trumpie oceniła jako "oszustwo". Mówiła, że administracja "zrobiła więcej dla ofiar Epsteina niż kiedykolwiek zrobili demokraci, publikując dokumenty i wzywając do przejrzystości".

Jedno z opublikowanych zdjęć, a na nim Donald Trump i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats

Znane osoby w otoczeniu Epsteina

Komisja nadzoru Izby Reprezentantów poinformowała w oświadczeniu, że analizuje ponad 95 tysięcy zdjęć związanych z Epsteinem, z których część, jak mówił demokratyczny kongresmen Robert Garcia, jest "niepokojąca".

"To fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem" - wyjaśnili demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje, z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych przez Epsteina. - Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom. Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta - wzywał Garcia.

Na udostępnionych fotografiach, oprócz Trumpa, są także inne osoby świata polityki, sztuki i biznesu, w tym były prezydent USA Bill Clinton, były sekretarz skarbu w jego administracji Larry Summers, miliarder Bill Gates, aktor Woody Allen, brytyjski przedsiębiorca Richard Branson, książę Andrzej, czy Steve Bannon. Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.

Zdjęcia Jeffreya Epsteina opublikowane przez demokratów "Kondom Trumpa" Źródło: House Oversight Democrats Donald Trump i młode kobiety Źródło: House Oversight Democrats Zabawki Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Zabawka Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Niebezpieczny knebel Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Woody Allen i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Bill Gates i książę Andrzej Źródło: House Oversight Democrats Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Jeffrey Epstein i Richard Bannon Źródło: House Oversight Democrats Steve Bannon i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Jeffrey Epstein i Woody Allen Źródło: House Oversight Democrats Woody Allen i Steve Bannon Źródło: House Oversight Democrats Jefrey Epstein i Alan Dershowitz Źródło: House Oversight Democrats

BBC podkreśla, że "nie ma żadnych przesłanek, by sugerować, że osoby na zdjęciach dopuściły się jakichkolwiek przestępstw". Jak dodaje, niektóre zdjęcia były już wcześniej widziane, a w przypadku innych nie jest jasne, gdzie i kiedy zostały zrobione ani kto je zrobił. Stacja zaznacza, że upublicznione zdjęcia nie są częścią "akt Epsteina", które Departament Sprawiedliwości USA ma obowiązek udostępnić do 19 grudnia.

Jak ocenia CNBC, sprawa pokazuje, że polityczne napięcia wokół Epsteina nie słabną, a ujawnienie dokumentów może jeszcze bardziej wstrząsnąć amerykańską sceną polityczną.

OGLĄDAJ: Podsłuchy, Wenezuela i układy z Putinem. W co gra Trump? Zobacz cały materiał