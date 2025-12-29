Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Brzmi to trochę dziwnie, ale...". Trump słodził Putinowi

Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump o "hojności" Putina wobec Ukrainy
Źródło: TVN24/Reuters
W czasie swojego wystąpienia po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump kilkukrotnie przywoływał działania Władimira Putina. Przekonywał, że Rosja będzie pomagać w odbudowie Ukrainy. Samego Putina określił jako "szczodrego", mówiąc o ofercie dostarczania energii "po bardzo niskich cenach". To Rosja wielokrotnie atakowała infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.

CZYTAJ TEŻ: Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"

"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"

Na stole 20 punktów. Oto one

Na stole 20 punktów. Oto one

Trump: Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces

Trump wyraził się w pochlebnych słowach o Putinie między innymi podczas odpowiedzi na pytanie o przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Przekonywał, że Putin "współpracuje w tej sprawie z Ukrainą", by ją otworzyć. Dodał też, że Rosja będzie pomagać w odbudowie Ukrainy. - Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA.

Komentujący słowa Trumpa Piotr Kraśko ocenił na antenie TVN24, że takie pochwalne słowa amerykańskiego przywódcy o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z niedzielnego spotkania.

- Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkanie światowych przywódców - skomentował Kraśko. 

Piotr Kraśko podsumowuje rozmowę Trumpa z Zełenskim
Źródło: TVN24/Reuters

"On ma mocne zdanie w tej sprawie"

Trump zdawał się też z wyrozumiałością podchodzić do postawy Putina w sprawie ewentualnego referendum wśród Ukraińców. Chodzi o sprzeciw Rosji na zawieszenie broni potrzebnego na zorganizowanie referendum w sprawie zatwierdzenia planu pokojowego przez ukraińskie społeczeństwo. - On uważa, że jeśli walki się wstrzymają... i potem jeśli będzie musiał je wznowić, co jest możliwe... on nie chce być w tej pozycji. I rozumiem to stanowisko. On ma mocne zdanie w tej sprawie, ale znajdujemy sposoby, by to ominąć - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinRosjaUkrainaWołodymyr ZełenskiAtak Rosji na UkrainęUSAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Komentarz z Moskwy
Świat
Delegacje USA i Ukrainy podczas rozmów w Mar-a-Lago
"Mocny zespół" Zełenskiego, liczna ekipa Trumpa. Oni uczestniczyli w rozmowach
Świat
Manewry wojskowe Tajwanu
Alarmująca zapowiedź Pekinu. Tajwan: monitorujemy sytuację
Świat
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców
Świat
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Rozmowy na Florydzie, chińskie manewry, śmierć ikony kina
warto wiedzieć
25 min
telus
Premiera"Był nazywany Piłsudskim spod Opoczna". Jak Telus zbudował sobie bastion polityczny
Czarno na białym
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
METEO
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
Karol Nawrocki wziął udział w rozmowie z Zełenskim i Trumpem
Konferencja prasowa po spotkaniu Trump Zełenski
Trump po rozmowie z Zełenskim: udało nam się osiągnąć znaczny postęp
Świat
imageTitle
Zieliński górą w derbach Lombardii. Pechowa zmiana Zalewskiego
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Tak wyglądało spotkanie Trumpa z Zełenskim
Świat
Donald Trump na spotkaniu z delegacją Ukrainy
"Margo, zabierz ich na zewnątrz i daj im coś do jedzenia".
Świat
Klatka kluczowa-124712
Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"
Świat
imageTitle
Poważny upadek i łzy na mecie. Występ na igrzyskach zagrożony
EUROSPORT
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
METEO
Marznące opady
IMGW ostrzega. Znów będzie ślisko i niebezpiecznie
METEO
Powitanie Wołodymyra Zełenskiego przez Donalda Trumpa
"To jest jeden z kluczowych elementów, a może i najważniejszy"
Świat
imageTitle
Kubacki zawiódł w Engelbergu. Nici z sześciu skoczków na Wielkiej Krokwi
EUROSPORT
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
METEO
imageTitle
Fenomenalna Shiffrin. 106. triumf królowej slalomu
EUROSPORT
imageTitle
Stoch odzyskał radość. "Trener miał rację"
EUROSPORT
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
METEO
Donald Trump
Trump rozmawiał z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim
Świat
imageTitle
Sabalenka robiła, co mogła, ale Kyrgios dużo lepszy. W Dubaju sensacji nie było
EUROSPORT
imageTitle
Oto rywale Polaków w pierwszym konkursie TCS w Oberstdorfie
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsze koty za płoty Tomasiaka. "Specyficzna skocznia, trochę ciężko było"
Najnowsze
imageTitle
Jakie mecze NBA pokażemy w styczniu? Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
METEO
imageTitle
Polacy nie zawiedli w kwalifikacjach. Pokaz mocy faworyta
EUROSPORT
imageTitle
Kwalifikacje w Oberstdorfie do konkursu TCS (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica