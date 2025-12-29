"Brzmi to trochę dziwnie, ale...". Trump słodził Putinowi

Trump o "hojności" Putina wobec Ukrainy Źródło: TVN24/Reuters

Rozmowa Trumpa i Zełenskiego trwała od około godziny 19.30 do 22.30 czasu polskiego. Potem przeprowadzili oni rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem z Zełenskim Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.

Trump: Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces

Trump wyraził się w pochlebnych słowach o Putinie między innymi podczas odpowiedzi na pytanie o przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Przekonywał, że Putin "współpracuje w tej sprawie z Ukrainą", by ją otworzyć. Dodał też, że Rosja będzie pomagać w odbudowie Ukrainy. - Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział prezydent USA.

Komentujący słowa Trumpa Piotr Kraśko ocenił na antenie TVN24, że takie pochwalne słowa amerykańskiego przywódcy o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z niedzielnego spotkania.

- Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkanie światowych przywódców - skomentował Kraśko.

Piotr Kraśko podsumowuje rozmowę Trumpa z Zełenskim Źródło: TVN24/Reuters

"On ma mocne zdanie w tej sprawie"

Trump zdawał się też z wyrozumiałością podchodzić do postawy Putina w sprawie ewentualnego referendum wśród Ukraińców. Chodzi o sprzeciw Rosji na zawieszenie broni potrzebnego na zorganizowanie referendum w sprawie zatwierdzenia planu pokojowego przez ukraińskie społeczeństwo. - On uważa, że jeśli walki się wstrzymają... i potem jeśli będzie musiał je wznowić, co jest możliwe... on nie chce być w tej pozycji. I rozumiem to stanowisko. On ma mocne zdanie w tej sprawie, ale znajdujemy sposoby, by to ominąć - powiedział.

