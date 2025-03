Dziś rozmowa Trump-Putin. "Wiele do uzgodnienia"

Donald Trump: we wtorek porozmawiam z Władimirem Putinem Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Prezydent Stanów Zjednoczonych, który we wtorek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą rosyjskim Władimirem Putinem na temat Ukrainy, oznajmił, że "wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało już uzgodnionych, ale wiele pozostało do uzgodnienia".

Donald Trump poinformował, że będzie rozmawiał z Władimir Putinem we wtorek rano (czasu waszyngtońskiego). Wyraził zadowolenie z powodu planowanej rozmowy.

"Tysiące młodych żołnierzy i innych osób są zabijane. Każdy tydzień przynosi śmierć 2500 żołnierzy obu stron (nie wiadomo skąd Trump ma takie dane, ponieważ strona ukraińska nie ujawnia liczby strat wśród żołnierzy, z kolei straty armii ukraińskiej wynoszą ponad tysiąc wojskowych dziennie - red.)" - napisał Trump na platformie Truth Social. "To musi się skończyć teraz" - dodał.

Donald Trump na pokładzie samolotu Air Force One Źródło: Reuters

Druga oficjalna rozmowa

Wtorkowa rozmowa będzie drugą oficjalną rozmową przywódców USA i Rosji od rozpoczęcia obecnej kadencji Trumpa. Poprzednio Trump i Putin rozmawiali 12 lutego tego roku, głównie o możliwości zakończenia wojny w Ukrainie.

Trump powiedział w niedzielę, że podobnie będzie również tym razem. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę (Rosji przeciwko Ukrainie - PAP). Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse - stwierdził amerykański prezydent.

Zapytany, jakie ustępstwa są rozważane, Trump powiedział: - Będziemy rozmawiać o terytorium, będziemy rozmawiać o elektrowniach (...). Myślę, że przedyskutowaliśmy już bardzo wiele z obiema stronami, Ukrainą i Rosją. (...) Rozmawiamy, dzielimy pewne zasoby.

Trump podał datę rozmowy z Putinem Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN

Witkoff spotkał się z Putinem w Moskwie

W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff spotkał się z Putinem w Moskwie. Później ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że kluczowy dla porozumienia będzie los czterech okupowanych przez Rosję obwodów Ukrainy. Odmówił jednak odpowiedzi, czy USA uznają rosyjskie zdobycze terytorialne.

Do spotkania Witkoffa i Putina doszło dwa dni po tym, jak USA i Ukraina uzgodniły propozycję 30-dniowego zawieszenia broni. Putin oznajmił, że Rosja popiera amerykańską propozycję zakończenia konfliktu metodami pokojowymi, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi wyeliminować zasadnicze przyczyny konfliktu. Zasugerował także, że przedłożona im propozycja zawieszenia broni jest korzystna dla Ukraińców, którzy mogą wykorzystać ten okres do mobilizacji i dozbrojenia.