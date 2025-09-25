Logo strona główna
Świat

Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Odpowiedź Kremla

Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń NATO? Trump: tak
Źródło: Reuters
Po wystąpieniu na forum ONZ Donald Trump opublikował post, w którym nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Dodał też, że z powodu wojny "Putin i Rosja mają OGROMNE kłopoty gospodarcze". Do słów prezydenta USA odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. A dzień później ogłoszono podniesienie podatku informując, że celem jest finansowanie obronności i bezpieczeństwa.

Prezydent USA Donald Trump wystąpił we wtorek podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. I jak zauważa Politico, "zaskoczył swoim najbardziej proukraińskim jak dotąd oświadczeniem", stwierdzając m.in., że Kijów może nie tylko wygrać wojnę z Rosją, ale także odzyskać każdy centymetr utraconego terytorium.

Trump o "pustych słowach" ONZ, "największym szwindlu" i wojnie w Ukrainie
Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem"

Tego samego dnia, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Donald Trump opublikował post w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w którym m.in. zaprzeczył swoim wcześniejszym twierdzeniom, że Ukraina nie ma szans na zwycięstwo. A Rosję nazwał "papierowym tygrysem", zauważając, że "toczy bezcelową walkę od trzech i pół roku w wojnie, w której zwycięstwo realnej potędze militarnej powinno zająć niecały tydzień".

Steve Rosenberg, korespondent BBC w Rosji, zauważa, że ostatnie wypowiedzi Trumpa "wzbudziły zdziwienie w Moskwie", a "rosyjskie brwi uniosły się jeszcze wyżej" po odpowiedzi Trumpa na pytanie reporterki, czy uważa, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli wkroczą one w ich przestrzeń powietrzną. - Tak, tak myślę - stwierdził prezydent USA.

Kreml odpowiada Trumpowi

Rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, na nazwanie Rosji "papierowym tygrysem" odpowiedział w rozmowie z rosyjską stacją radiową RBC. - Rosja w żadnym wypadku nie jest tygrysem. Kojarzy się raczej z niedźwiedziem. A nie ma czegoś takiego jak papierowy niedźwiedź - stwierdził.

Później w rozmowie z reporterami odniósł się do wypowiedzi Trumpa, że Kijów mógłby odzyskać utracone terytorium. - Twierdzenie, że Ukraina może coś odzyskać walcząc, jest błędne - powiedział.

BBC zauważa, że reakcja Rosji na komentarze prezydenta USA jest "spokojna". A powodem może być to, że "nie zawierały one groźby dodatkowych sankcji; nie było ultimatum dla Moskwy; nie było terminu zawarcia pokoju ani poniesienia konsekwencji". Co więcej, gdy jeden z dziennikarzy zapytał Donalda Trumpa, czy nadal ufa Władimirowi Putinowi, ten odpowiedział: - Dam ci znać za około miesiąca.

Trump: Putin i Rosja "mają OGROMNE kłopoty gospodarcze"

Trump przedstawił również obraz rosyjskiej gospodarki pogrążonej w jego opinii w poważnych tarapatach. We wtorkowym poście w Truth Social pisał: "Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co tak naprawdę dzieje się w tej wojnie, że praktycznie niemożliwe jest dla nich dostarczenie benzyny przez długie kolejki, które się tworzą, i dowiedzą się o wszystkich innych rzeczach, które dzieją się w ich gospodarce wojennej, gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i wciąż się poprawia, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie, a kto wie, może nawet pójść dalej! Putin i Rosja mają OGROMNE kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina działała."

Kreml zaprzeczył tej diagnozie. BBC podsumowuje jednak, że "gospodarka Rosji nie wali się, ale skrzypi". I wymienia: deficyt budżetowy Rosji rośnie, dochody z ropy naftowej i gazu spadają, wiele gałęzi przemysłu boryka się z problemami, a niedawna fala ukraińskich ataków dronów na rosyjskie rafinerie wpłynęła na krajowe dostawy paliw. I "nawet w ściśle kontrolowanym środowisku medialnym rosyjskie gazety donoszą o niedoborach benzyny w niektórych częściach kraju", a tabloid "Moskowskij Komsomolec" ogłosił w zeszłym miesiącu, że "Rosja stoi na skraju kryzysu paliwowego na szeroką skalę".

"Nie ma jednak żadnych oznak, że presja ekonomiczna ma wpływ na kalkulacje Kremla na polu bitwy" - pisze w komentarzu Steve Rosenberg, korespondent BBC. w Moskwie. I dodaje, że ministerstwo finansów Rosji zaproponowało w środę podniesienie od przyszłego roku stawki podatku VAT z 20 proc. do 22 proc., a podwyżka będzie przeznaczona przede wszystkim na finansowanie obronności i bezpieczeństwa.

OGLĄDAJ: Zamieszanie po wywiadzie Trumpa. "Wydawało mu się, że odpowiada dobrze"
Donald Trump

Zamieszanie po wywiadzie Trumpa. "Wydawało mu się, że odpowiada dobrze"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: az

Źródło: BBC, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/PAP

