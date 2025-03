"Jeśli to zrobicie, jesteście martwi". Trump dał "ostatnie ostrzeżenie"

Donald Trump zażądał od Hamasu natychmiastowego uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. "Piękna przyszłość was czeka, ale nie jeśli będziecie przetrzymywać zakładników. Jeśli to zrobicie, jesteście martwi" - napisał Trump na portalu Truth Social.

"To ostatnie ostrzeżenie dla was! Przywódcy, teraz jest czas, aby opuścić Strefę Gazy, póki jeszcze macie szansę. A także do mieszkańców Strefy Gazy: piękna przyszłość was czeka, ale nie jeśli będziecie przetrzymywać zakładników. Jeśli to zrobicie, jesteście MARTWI! Podejmijcie mądrą decyzję" - napisał Trump na portalu Truth Social.