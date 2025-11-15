Trump nie odpuszcza BBC. "Muszę to zrobić"

- Pozwiemy ich o sumę między jednym a pięcioma miliardami dolarów, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. W końcu sami przyznali, że oszukali - oświadczył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.
- Ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło. (...) To pokazuje, że BBC to fake news - dodał.
Trump zapowiedział, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Ocenił, że Wielka Brytania jest "bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC".
Przeprosiny BBC za zmanipulowaną wypowiedź Trumpa
Brytyjski nadawca wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 roku do zamieszek na Kapitolu.
"Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie" – oświadczyła stacja.
Prawnicy prezydenta USA zagrozili w niedzielę pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości do jednego miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu "szkód finansowych i wizerunkowych".
Trzy fragmenty wystąpień
W programie "Panorama" wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.
Prawnicy Trumpa stwierdzili wówczas, że było to "fałszywe i zniesławiające".
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA