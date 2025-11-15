Trump nie odpuszcza BBC. "Muszę to zrobić"

Szef BBC podaje się do dymisji z powodu krytykowanego dokumentu na temat Trumpa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Pozwiemy ich o sumę między jednym a pięcioma miliardami dolarów, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. W końcu sami przyznali, że oszukali - oświadczył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.

- Ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło. (...) To pokazuje, że BBC to fake news - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: BBC przeprasza Trumpa

Trump zapowiedział, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Ocenił, że Wielka Brytania jest "bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC".

Siedziba BBC w Londynie Źródło: ANDY RAIN/PAP/EPA

Przeprosiny BBC za zmanipulowaną wypowiedź Trumpa

Brytyjski nadawca wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 roku do zamieszek na Kapitolu.

"Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie" – oświadczyła stacja.

Prawnicy prezydenta USA zagrozili w niedzielę pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości do jednego miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu "szkód finansowych i wizerunkowych".

Trzy fragmenty wystąpień

W programie "Panorama" wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.

Prawnicy Trumpa stwierdzili wówczas, że było to "fałszywe i zniesławiające".

OGLĄDAJ: Trump. Bez precedensu (cz. 3)