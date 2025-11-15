Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump nie odpuszcza BBC. "Muszę to zrobić"

Siedziba BBC w Londynie
Szef BBC podaje się do dymisji z powodu krytykowanego dokumentu na temat Trumpa
Źródło: Reuters
Brytyjska stacja BBC wystosowała przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi, ale najwyraźniej to Donaldowi Trumpowi nie wystarczyło. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zamierza pozwać BBC o gigantyczne odszkodowanie.

- Pozwiemy ich o sumę między jednym a pięcioma miliardami dolarów, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Muszę to zrobić. W końcu sami przyznali, że oszukali - oświadczył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu.

- Ludzie w Wielkiej Brytanii są bardzo źli z powodu tego, co się wydarzyło. (...) To pokazuje, że BBC to fake news - dodał.

BBC przeprasza Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

BBC przeprasza Trumpa

Trump zapowiedział, że w weekend zamierza rozmawiać z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Ocenił, że Wielka Brytania jest "bardzo zawstydzona tym, co zrobiło BBC".

Siedziba BBC w Londynie
Siedziba BBC w Londynie
Źródło: ANDY RAIN/PAP/EPA

Przeprosiny BBC za zmanipulowaną wypowiedź Trumpa

Brytyjski nadawca wystosował przeprosiny wobec prezydenta USA za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał w 2021 roku do zamieszek na Kapitolu.

"Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano to nagranie wideo, stanowczo nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie" – oświadczyła stacja.

Prawnicy prezydenta USA zagrozili w niedzielę pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości do jednego miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu "szkód finansowych i wizerunkowych".

Trzy fragmenty wystąpień

W programie "Panorama" wyemitowanym w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.

Prawnicy Trumpa stwierdzili wówczas, że było to "fałszywe i zniesławiające".

OGLĄDAJ: Trump. Bez precedensu (cz. 3)
pc

Trump. Bez precedensu (cz. 3)

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
BBCDonald TrumpUSABiały DomWielka BrytaniaKeir Starmer
Czytaj także:
Protest przeciwko wykonaniu kary śmierci na Stephenie Bryancie
10 świadków, biały kwadrat nad sercem. Skazany sam wybrał sposób śmierci
Świat
Klatka kluczowa-25114
Nowy system powoływania do wojska w Niemczech. "Złożymy też ofertę kobietom"
Justyna Kazimierczak
imageTitle
Polski bramkarz bez ogródek. "To Holandia ma zwycięski remis"
EUROSPORT
Policja w Marsylii (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek zamordowany. To mogło być ostrzeżenie
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
METEO
Rosja, kolonia karna
18-latek skazany na 17 lat łagru
Świat
imageTitle
"Bardziej rozczarowany niż zadowolony". Trener Holandii liczył na więcej
EUROSPORT
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Trump o Nawrockim: poparłem go dzięki wspólnemu znajomemu
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Drogi skute lodem, marznący deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Zamiast minuty ciszy dla zmarłej, jest hałas kluczy
Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"
Wanda Woźniak
imageTitle
Jasny wniosek Zielińskiego. "Nie ma się czego bać"
EUROSPORT
Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Co o planie Trumpa myślą Amerykanie? Miażdżący wynik badania
Świat
imageTitle
Przerwany mecz na Narodowym, PZPN stanowczo reaguje
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ta afera to "zwrot w karierze Zełenskiego"
Świat
Nawrocki
Sto dni Nawrockiego, Polacy na remis, umorzona sprawa Kaczyńskiego
Polska
Donald Trump na konferencji prasowej
Trump: będziemy prowadzić próby jądrowe, tak jak inne kraje
Świat
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
METEO
imageTitle
Jan Urban zabrał głos po spotkaniu. "Duży krok"
EUROSPORT
imageTitle
Jest kogo chwalić. Oceny po meczu z Holandią
EUROSPORT
Konferencja prasowa dot. powołania Niezależnej Komisji Historycznej do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej
"Odważny ruch" kardynała Rysia. "Dobra jaskółka"
Polska
imageTitle
Tak prezentuje się sytuacja Polski w grupie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy znów nie dali się pokonać Holandii. Pozostał lekki niedosyt
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia musiał przerwać mecz na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Nawrocki
Nawrocki na trybunach
Polska
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
METEO
imageTitle
Zobacz gola Polaków. To była wyśmienita akcja
EUROSPORT
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
BIZNES
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Smutny jubileusz polskiego pomocnika
EUROSPORT
imageTitle
Jak Zalewski tego nie trafił? To mógł być wymarzony początek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica