Trump uderza w kraje NATO. "Nie zrobiły absolutnie nic"

Trump: myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd

Prezydent USA Donald Trump kontynuuje krytykę NATO za brak wsparcia w wojnie z Iranem. W czwartek oświadczył, że jego kraj radzi sobie świetnie bez wsparcia sojuszników.

"Kraje NATO nie zrobiły absolutnie nic, aby pomóc nam z tym szalonym narodem, Iranem, który został teraz zdziesiątkowany przez wojnę. USA niczego nie potrzebują od NATO, ale nigdy nie zapomnijcie o tym bardzo ważnym momencie!" - napisał amerykański prezydent.

Wpis Donalda Trumpa na Truth Social (26.03.)

Donald Trump w ostatnich dniach wielokrotnie krytycznie wyrażał się o postawie krajów NATO. Ma to związek z odmową większości sojuszników do brania udziału w operacjach przeciwko Iranowi w celu przywrócenia ruchu statków w cieśninie Ormuz. Trump utrzymuje, że państwa NATO oczekują od USA pomocy, gdy jej potrzebują, jednak Waszyngton nie może liczyć na wzajemność.

W zeszłym tygodniu Trump w obraźliwych słowach skrytykował państwa NATO, które jego zdaniem "nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz". Ocenił, że taka akcja wiązałaby się z małym ryzykiem. "TCHÓRZE, ZAPAMIĘTAMY to!" – napisał na platformie Truth Social.

- Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd - powiedział z kolei w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu 17 marca. Jak dodał, "od dawna powtarzam, że zastanawiam się, czy NATO by nam pomogło i to był test, to był bardzo ważny test".

"Zawsze uważałem NATO, gdzie wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na ochronę tych krajów, za drogę jednokierunkową - my ich chronimy, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w momencie gdy tego potrzebujemy" - napisał tego samego dnia w mediach społecznościowych.

Z kolei jeszcze w styczniu Trump wywołał burzę, gdy skrytykował państwa członkowskie NATO za postawę ich żołnierzy podczas 20-letniego konfliktu w Afganistanie. Stwierdził między innymi, że "pozostawali trochę z tyłu, trochę z daleka od linii frontu".

Stany Zjednoczone pozostają jedynym państwem, wobec którego zastosowano zapisy artykułu 5. Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówiącego o kolektywnej obronie każdego z zaatakowanych sojuszników. USA użyły go po atakach na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Na wezwanie odpowiedział szereg amerykańskich sojuszników, w tym Polska, która wysłała swoich żołnierzy zarówno do Iraku, jak i Afganistanu.

Wyprowadzi USA z Sojuszu?

Trump nie powiedział jak do tej pory wprost, że chciałby, aby USA wyszły z NATO. Zapytany o to w zeszłym tygodniu przez dziennikarzy odparł, że mimo krytyki Sojuszu nie ma w tej chwili nic takiego na myśli. Podkreślił jednak, że jest "bardzo zawiedziony" postawą sojuszników w wojnie z Iranem.

Dodał, że wyprowadzić USA z NATO mógłby bez zgody Kongresu. - Nie potrzebuję, żeby Kongres tutaj mi decydował, sam mogę podjąć taką decyzję - powiedział. Jak jednak wynika z uchwalonej w 2023 roku ustawy, do wyjścia USA z NATO niezbędne jest poparcie dwóch trzecich Senatu lub uchwalenie odpowiedniej ustawy przez Kongres.

