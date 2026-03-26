Świat

Trump uderza w kraje NATO. "Nie zrobiły absolutnie nic"

Donald Trump
Trump: myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd
Kraje NATO nie zrobiły absolutnie nic, aby pomóc nam z tym szalonym narodem, Iranem, który został teraz zdziesiątkowany przez wojska USA - napisał Donald Trump. Jak dodał, "USA niczego od NATO nie potrzebują".

Prezydent USA Donald Trump kontynuuje krytykę NATO za brak wsparcia w wojnie z Iranem. W czwartek oświadczył, że jego kraj radzi sobie świetnie bez wsparcia sojuszników.

"Kraje NATO nie zrobiły absolutnie nic, aby pomóc nam z tym szalonym narodem, Iranem, który został teraz zdziesiątkowany przez wojnę. USA niczego nie potrzebują od NATO, ale nigdy nie zapomnijcie o tym bardzo ważnym momencie!" - napisał amerykański prezydent.

Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Trump krytykuje NATO

Donald Trump w ostatnich dniach wielokrotnie krytycznie wyrażał się o postawie krajów NATO. Ma to związek z odmową większości sojuszników do brania udziału w operacjach przeciwko Iranowi w celu przywrócenia ruchu statków w cieśninie Ormuz. Trump utrzymuje, że państwa NATO oczekują od USA pomocy, gdy jej potrzebują, jednak Waszyngton nie może liczyć na wzajemność.

W zeszłym tygodniu Trump w obraźliwych słowach skrytykował państwa NATO, które jego zdaniem "nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz". Ocenił, że taka akcja wiązałaby się z małym ryzykiem. "TCHÓRZE, ZAPAMIĘTAMY to!" – napisał na platformie Truth Social.

Wojny dwóch mocarstw. Czy Trump powtarza błędy Putina?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojny dwóch mocarstw. Czy Trump powtarza błędy Putina?

Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk

- Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd - powiedział z kolei w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu 17 marca. Jak dodał, "od dawna powtarzam, że zastanawiam się, czy NATO by nam pomogło i to był test, to był bardzo ważny test".

"Zawsze uważałem NATO, gdzie wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na ochronę tych krajów, za drogę jednokierunkową - my ich chronimy, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w momencie gdy tego potrzebujemy" - napisał tego samego dnia w mediach społecznościowych.

Z kolei jeszcze w styczniu Trump wywołał burzę, gdy skrytykował państwa członkowskie NATO za postawę ich żołnierzy podczas 20-letniego konfliktu w Afganistanie. Stwierdził między innymi, że "pozostawali trochę z tyłu, trochę z daleka od linii frontu".

Stany Zjednoczone pozostają jedynym państwem, wobec którego zastosowano zapisy artykułu 5. Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówiącego o kolektywnej obronie każdego z zaatakowanych sojuszników. USA użyły go po atakach na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Na wezwanie odpowiedział szereg amerykańskich sojuszników, w tym Polska, która wysłała swoich żołnierzy zarówno do Iraku, jak i Afganistanu.

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"

Sebastian Zakrzewski

Wyprowadzi USA z Sojuszu?

Trump nie powiedział jak do tej pory wprost, że chciałby, aby USA wyszły z NATO. Zapytany o to w zeszłym tygodniu przez dziennikarzy odparł, że mimo krytyki Sojuszu nie ma w tej chwili nic takiego na myśli. Podkreślił jednak, że jest "bardzo zawiedziony" postawą sojuszników w wojnie z Iranem.

Dodał, że wyprowadzić USA z NATO mógłby bez zgody Kongresu. - Nie potrzebuję, żeby Kongres tutaj mi decydował, sam mogę podjąć taką decyzję - powiedział. Jak jednak wynika z uchwalonej w 2023 roku ustawy, do wyjścia USA z NATO niezbędne jest poparcie dwóch trzecich Senatu lub uchwalenie odpowiedniej ustawy przez Kongres.

OGLĄDAJ: Najpierw prosił, teraz grozi. Czego Trump chce od NATO?
Trump

Najpierw prosił, teraz grozi. Czego Trump chce od NATO?

Czytaj także:
shutterstock_1919734064
Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny
BIZNES
Deszcz, mróz
Opady deszczu i śniegu oraz przymrozki. Alarmy IMGW w 10 województwach
METEO
Skradziony znak informujący o strefie czystego transportu w Krakowie
Znikające i niszczone znaki strefy czystego transportu. Są pierwsze zatrzymania
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
METEO
Zielona trucizna w rzece Olechówce
Zielona trucizna w rzece. Wiadomo, skąd pochodzi
Łódź
Szpital wojewódzki w Szczecinie
Atak hakerów na szpital. Ministerstwo zapowiada zmiany
Szczecin
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Było ich 11, przylecieli jednym samolotem. Zgubiły ich odpowiedzi na pytania
Katowice
Dom Rihanny w Beverly Hills
Niemal dwa miliony dolarów kaucji i groźba dożywocia po ostrzelaniu domu Rihanny
Kultura i styl
Syreny alarmowe Warszawa
Pod Warszawą zawyją syreny alarmowe
WARSZAWA
PSY
To nagranie widziały miliony osób. Jest prawdziwe, ale...
Świat
Zdarzenie miało miejsce w Opolu
Widzieli "ojca leżącego bez ruchu". Brawurowa akcja policji na nagraniu
Opole
Była listonoszka zatrzymana
Była listonoszka w mieszkaniu miała plik niedoręczonych listów. "Za dnia nie miałam czasu"
WARSZAWA
USS Abraham Lincoln
Amerykański marynarz ranny. Lotniskowiec "kontynuuje misję"
Świat
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
BIZNES
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
W pożarze zginęło dwoje dzieci. Prokuratura o przyczynach
Poznań
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Stoch
Symboliczny gest. Stoch zaskoczony
EUROSPORT
shutterstock_2598858383
Zmiana czasu na letni: jak wpływa na sen, nastrój i zdrowie psychiczne?
Anna Bielecka
imageTitle
Pewnik, który ma zgubić Polaków
EUROSPORT
Wyrok sądu (zdjęcie ilustracyjne)
Zapadł wyrok za gwałty. Sąd nie miał wątpliwości
Szczecin
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło. Zarzuty dla 72-latka
Olsztyn
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
Polska
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
METEO
Obiecujące wyniki innowacyjnego badania krwi. Ma pomóc w wykrywaniu aż 50 rodzajów nowotworu
Pobieranie krwi "bez wiedzy i zgody pacjentów". Jest ruch prokuratury
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
BIZNES
imageTitle
Śnieg i wiatr w oczy skoczków. Dziwne kwalifikacje
EUROSPORT
Figure 3, humanoidalny robot w Białym Domu. Obok Melania Trump i Brigitte Macron
Ma 173 cm wzrostu, przywitał pierwsze damy w 11 językach
Świat
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
BIZNES
Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Pierwsza kobieta na czele Kościoła anglikańskiego. W tle konflikt
Justyna Zuber
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica