Przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa

- Przez wiele lat radykalny i skorumpowany establishment odbierał władzę i bogactwo naszym obywatelom, (...). Mamy teraz rząd, który nie potrafi poradzić sobie nawet z prostym kryzysem w kraju, a jednocześnie wpada w ciągły katalog katastrofalnych wydarzeń za granicą - powiedział Trump. - Mamy rząd, który przyznał nieograniczone fundusze na obronę zagranicznych wyborców, ale odmawia obrony amerykańskich wyborców, a co ważniejsze, własnego narodu - dodał.

Zapowiedział, że wraz z początkiem jego prezydentury to się skończy.

Trump przyznał też, że droga powrotu do władzy "nie była łatwa". - Ci, którzy chcą powstrzymać naszą sprawę, starali się odebrać mi wolność, a nawet odebrać mi życie. Raptem parę miesięcy temu w cudownej Pensylwanii kula zamachowca przebiła moje ucho, ale poczułem wtedy - i teraz wierzę w to jeszcze bardziej - że moje życie zostało uratowane z jakiegoś powodu - dodał, nawiązując do lipcowego zamachu na niego.