Świat Pożar w kurorcie w Dominikanie. Nie żyje turystka Oprac. Justyna Sochacka |

Pożar w kurorcie w Dominikanie. Nie żyje turystka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pożar wybuchł w piątek w kompleksie Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej i ewakuacji, w płomieniach zginęła 46-letnia turystka z Włoch. Trzy osoby przewieziono do szpitala a sześciu udzielono pomocy na miejscu. Wśród poszkodowanych są zarówno goście hotelu, odwiedzający jak i pracownicy służb ratunkowych.

Turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli.

Ogień szybko się rozprzestrzeniał

Według dominikańskiego Centrum Operacji Ratunkowych (COE) szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały dachy kompleksu wykonane z trzciny palmowej oraz silny wiatr. Na nagraniach opublikowanych przez Reutersa widać płomienie i gęsty dym unoszący się nad kompleksem.

Pożar w hotelu w miejscowości Bayahibe Źródło zdjęcia: Reuters

Pożar został opanowany. Przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.

Dominikana, dzieląca wyspę Hispaniola z sąsiednim Haiti, znana jest z czystego morza i białych, piaszczystych plaż. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku odwiedziło ją około 5,6 miliona turystów.

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