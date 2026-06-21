Pożar w kurorcie w Dominikanie. Nie żyje turystka
Pożar wybuchł w piątek w kompleksie Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej i ewakuacji, w płomieniach zginęła 46-letnia turystka z Włoch. Trzy osoby przewieziono do szpitala a sześciu udzielono pomocy na miejscu. Wśród poszkodowanych są zarówno goście hotelu, odwiedzający jak i pracownicy służb ratunkowych.
Turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli.
Ogień szybko się rozprzestrzeniał
Według dominikańskiego Centrum Operacji Ratunkowych (COE) szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały dachy kompleksu wykonane z trzciny palmowej oraz silny wiatr. Na nagraniach opublikowanych przez Reutersa widać płomienie i gęsty dym unoszący się nad kompleksem.
Pożar został opanowany. Przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.
Dominikana, dzieląca wyspę Hispaniola z sąsiednim Haiti, znana jest z czystego morza i białych, piaszczystych plaż. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku odwiedziło ją około 5,6 miliona turystów.