Dieta, siłownia i dopiero partyjka. Polak trenuje "Messiego szachów"

Rzadki to obrazek, że mistrz świata przyjeżdża do Polski. Tymczasem Gukesh Dommaraju odwiedza nasz kraj regularnie. Dommaraju ma 19 lat, w grudniu został najmłodszym szachowym mistrzem świata w historii. Miał wtedy lat 18. Poprzedni rekordzista, legendarny Garri Kasparow, był cztery lata starszy! Fenomen, geniusz z Indii.
- Lubi do nas przyjeżdżać, lubi Polaków. Był tu wiele razy. Nie pamiętam ile, bo było wiele spotkań, także tych nieoficjalnych. Pewnie już dziesiątki razy - mówi trener mistrza Grzegorz Gajewski.