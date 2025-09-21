Dieta, siłownia i dopiero partyjka. Polak trenuje "Messiego szachów"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzadki to obrazek, że mistrz świata przyjeżdża do Polski. Tymczasem Gukesh Dommaraju odwiedza nasz kraj regularnie. Dommaraju ma 19 lat, w grudniu został najmłodszym szachowym mistrzem świata w historii. Miał wtedy lat 18. Poprzedni rekordzista, legendarny Garri Kasparow, był cztery lata starszy! Fenomen, geniusz z Indii.

- Lubi do nas przyjeżdżać, lubi Polaków. Był tu wiele razy. Nie pamiętam ile, bo było wiele spotkań, także tych nieoficjalnych. Pewnie już dziesiątki razy - mówi trener mistrza Grzegorz Gajewski.