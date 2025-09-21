Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Dieta, siłownia i dopiero partyjka. Polak trenuje "Messiego szachów"

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Gukesh Dommaraju to najmłodszy mistrz świata w szachach
Gukesh Dommaraju to najmłodszy mistrz świata w szachach
Źródło: Norbert Wienold / imago sport / Forum
Nazywa się Gukesh Dommaraju, ma 19 lat i w Indiach jest Bogiem. Trenuje go Polak Grzegorz Gajewski. We dwóch wstrząsnęli światem szachów. - On jest mistrzem świata i dla Indii to wielka rzecz - mówi Gajewski. Ale i Polska zbiera owoce ich sukcesu. Jak trudno zostać mistrzem świata? Co musi robić szachista, żeby wspiąć się na sam szczyt? Skąd się wziął boom na szachy w Polsce?Artykuł dostępny w subskrypcji

Rzadki to obrazek, że mistrz świata przyjeżdża do Polski. Tymczasem Gukesh Dommaraju odwiedza nasz kraj regularnie. Dommaraju ma 19 lat, w grudniu został najmłodszym szachowym mistrzem świata w historii. Miał wtedy lat 18. Poprzedni rekordzista, legendarny Garri Kasparow, był cztery lata starszy! Fenomen, geniusz z Indii.

- Lubi do nas przyjeżdżać, lubi Polaków. Był tu wiele razy. Nie pamiętam ile, bo było wiele spotkań, także tych nieoficjalnych. Pewnie już dziesiątki razy - mówi trener mistrza Grzegorz Gajewski.

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Czytaj także:
SZLACHETNA PACZKA
Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Wystarczy tyle czasu, ile spędzamy przy serialu
Iga Świątek w Seulu
Decydujące gemy finału. Thriller z udziałem Świątek
RELACJA
imageTitle
Obrońcy tytułu w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"
BIZNES
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
4,5-latek wypadł z okna. Lądował śmigłowiec LPR
Wrocław
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
WARSZAWA
imageTitle
Kapitalny mecz Messiego przepustką do walki o tytuł
EUROSPORT
Znaleziono szczątki przypominające drony w województwie Lubelskim i Mazowieckim
Znaleźli szczątki "przypominające drona". W trzech miejscach
Donald Trump
Trump o "potworach" z Wenezueli. "Zabierzcie ich"
Świat
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
METEO
19-latek usłyszał zarzuty
Atak na tle rasowym podczas meczu. Prokuratura oskarża 19-latka
Opole
Biały Dom
Wiza 100 razy droższa. Biały Dom tłumaczy
BIZNES
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
WARSZAWA
imageTitle
"Bulwersujący błąd". Mocne opinie po decyzji sędziego w hicie Raków - Legia
EUROSPORT
Policjanci zabezpieczyli ponad sześć kg narkotyków
Sześć kilogramów narkotyków w mieszkaniu. Dwaj mężczyźni z zarzutami
Wrocław
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel
Kraków
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał w pieszych, zginęły trzy osoby. Proces kierowcy się przedłuża
Kielce
Butelki po alkoholu leżące na dachu zabudowań gospodarczych na jednym z osiedli w Warce (zdjęcie z 25 kwietnia 2020 roku)
"Żyjemy w Alkopolsce. Na każdym szczeblu"
Sala operacyjna
Pacjent w Warszawie, chirurg w Gdańsku. "Mamy szansę otwierać nowe rozdziały"
shutterstock_2470127991
Dwa największe banki ostrzegają klientów. Komunikaty
BIZNES
Tragiczny wypadek na Pomorzu
Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje pasażer, kierowca w szpitalu
Trójmiasto
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
METEO
usa1 foto4
Strzelanina w luksusowym klubie. "Najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu"
Świat
imageTitle
Wielki jubileusz kapitana United. Takiego meczu w Premier League jeszcze nie było
EUROSPORT
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Po tragedii "panuje atmosfera strachu oraz milczenia". Media: zatajono informacje
Świat
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników
BIZNES
imageTitle
Niewiadoma-Phinney, potem bój gigantów. Ruszają mistrzostwa świata
EUROSPORT
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po nocnym pożarze w bloku. Ewakuowano mieszkańców
WARSZAWA
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
METEO
kolektura lotto, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica