Zwłoki Desmonda Tutu zostaną poddane procesowi akwamacji - podaje "The Guardian". To alternatywna dla kremacji metoda, która zamiast ognia wykorzystuje wodę z roztworami o mocno zasadowym odczynie. Proces ten zużywa mniej energii i emituje mniej gazów cieplarnianych niż kremacja.

Jak podaje "The Guardian", zwłoki Desmonda Tutu zostaną poddane akwamacji. To alternatywny do kremacji proces, w którym zamiast ognia, wykorzystuje się wodę z alkaliami o mocnym zasadowym odczynie podgrzaną do około 150 stopni Celsjusza. W ciągu trzech-czterech godzin ciało rozpuszcza się. Pozostają z niego same kości, które przerobione na proch trafiają do urny i są przekazywane rodzinie zmarłego.