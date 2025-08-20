Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe

Żołnierz armii Demokratycznej Republiki Konga
Podpisanie porozumienia pokojowego między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą w Waszyngtonie, czerwiec 2025 r.
Źródło: Reuters
Rebelianci z Ruchu 23 marca wycofali się z rozmów pokojowych z rządem Demokratycznej Republiki Konga - podał portal BBC, powołując się na rzecznika M23. Rebelianci twierdzą, że nie wrócą do rozmów, dopóki władze nie zaczną przestrzegać porozumienia o zawieszeniu broni.
Kluczowe fakty:
  • Wstępne porozumienie zostało podpisane przez Rwandę i Demokratyczną Republikę Konga w czerwcu w Białym Domu.
  • Właściwe porozumienie pokojowe miało zostać podpisane do 18 sierpnia.
  • M23 przekonuje, że siły rządowe atakują pozycje rebeliantów, tym samym łamiąc uzgodnienia.

Przedstawiciele władz Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i Rwandy pod koniec czerwca podpisali w Waszyngtonie wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump nazwał je "wspaniałym triumfem". Jeszcze przed zawarciem tego porozumienia amerykański prezydent określił toczące się od stycznia walki rządowych sił DRK z rebeliantami z Ruchu 23 marca (M23), których nieoficjalnie wspierała Rwanda, "jedną z najgorszych wojen, jakie ktokolwiek kiedykolwiek widział".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jaka przyszłość czeka Ukrainę? Najważniejsze pytania w debacie TVN24+

Jaka przyszłość czeka Ukrainę? Najważniejsze pytania w debacie TVN24+

Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"

Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"

Zerwane rozmowy pokojowe

W lipcu DRK i Rwanda podpisały w Katarze zawieszenie broni oraz zadeklarowały, że właściwe porozumienie pokojowe będzie przedmiotem dalszych negocjacji i zostanie podpisane do 18 sierpnia. Tego dnia w Katarze miały zostać wznowione rozmowy, jednak M23 poinformowało, że jego przedstawicieli nie ma na miejscu.

Rebelianci z M23 wycofali się z rozmów pokojowych z rządem DRK - informuje BBC. Rzecznik M23 Lawrence Kanyuka powiedział brytyjskiemu nadawcy, że rząd "nie chce pokoju". Oskarżył też władze o nieprzestrzeganie postanowień zawartych w porozumieniu o zawieszeniu broni. Kanyuka stwierdził, że siły rządowe atakowały pozycje rebeliantów, mimo że porozumienie stanowiło, iż obie strony muszą powstrzymać się od ataków.

Wojsko DRK odpiera te zarzuty i winę przerzuca na M23. Siły zbrojne DRK oskarżyły M23 o niemal codzienne ataki w prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe. O tym, że "krwawe walki" na wschodzie DRK trwają mimo wcześniejszych ustaleń, pisał też między innymi "New York Times". 

Żołnierz armii Demokratycznej Republiki Konga
Żołnierz armii Demokratycznej Republiki Konga
Źródło: HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/PAP/EPA

Trump o eksploatacji minerałów

Jednym z założeń umowy, którą Demokratyczna Republika Konga i Rwanda zawarły w czerwcu, było opracowanie programu współpracy gospodarczej. Prezydent USA powiedział przed dwoma miesiącami, że porozumienie zakłada też przyznanie Stanom Zjednoczonym praw do eksploatacji wielu minerałów we wschodniej części DRK.

W lipcu amerykańska firma górnicza KoBold Metals zawarła umowę na wydobycie litu z kopalni Manono w Demokratycznej Republice Konga - jednej z największych na świecie kopalni tego surowca. Spółka ze Stanów Zjednoczonych zamierza zainwestować łącznie ponad miliard dolarów w kongijski sektor wydobywczy.

Bogate złoża i kopalnie złota. Rebelianci zdobyli Walikale
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bogate złoża i kopalnie złota. Rebelianci zdobyli Walikale

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC, The New York Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Demokratyczna Republika KongaAfrykaDonald Trump
Czytaj także:
Ruszył proces w sprawie znęcania się nad 5-latką
Matka i ojczym przed sądem po koszmarze pięciolatki
Poznań
Jacek Siewiera
Jak powinna zareagować Polska? Ekspert tłumaczy
Radosław Sikorski
Sikorski zabrał głos. Taka będzie reakcja MSZ
Szczepienie grypa covid strzykawka
Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin
Anna Bielecka
Pilne
MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem. "Prowokacja"
Ulewy w Indiach
Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii
METEO
Ściął sygnalizator, uderzył w latarnię
Wjechał pod prąd, ściął sygnalizator i uderzył w latarnię. Nagranie
Lublin
shutterstock_1380806048
Niezwykła operacja w Zabrzu. Pacjent ma 77 lat i nowe płuca
Zdrowie
imageTitle
Hit w Krakowie. Były piłkarz Chelsea zagra w I lidze
EUROSPORT
noworodek szpital
Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Wielki finał Red Bull Drift Masters w Warszawie. Transmisja w Eurosporcie 1 i HBO Max
EUROSPORT
zmeczenie praca biuro shutterstock_1575539137
Masz niedobór tej witaminy? Możesz dostać zwolnienie od lekarza
Zdrowie
Ramówka TVN - jesień 2025. Prezenterzy Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN"
Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"
Kultura i styl
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
"W praktyce oznacza to bankructwo". Branża alarmuje
BIZNES
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, za kierownicą sędzia z "afery hejterskiej". Jest reakcja ministra
Wrocław
kobieta zastrzyk shutterstock_2583221057
Toksyczne zastrzyki odmładzające? Ekspert ostrzega 
Anna Bielecka
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Banderowska flaga na koncercie białoruskiego rapera. Jest komunikat prokuratury
WARSZAWA
Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt
Prokuratura o wybuchu. Nowe informacje
Lublin
imageTitle
Kontuzje i problemy wizowe. Legia do Szkocji w okrojonym składzie
EUROSPORT
20 0840 kukurydza wybuch-0050
Byli świadkami eksplozji. Nie wiedzieli, co się dzieje
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
"Prezydent jest na bieżąco informowany"
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
20241118-herbera-01
Pod Osinami spadł "wabik"? Nieoficjalne informacje PAP
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Przystanek na ulicy 3 Maja w Rybniku
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica