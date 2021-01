Demokraci "będą kontrolować Kapitol i Biały Dom przez co najmniej dwa lata"

Zwycięstwo demokraty Jona Ossoffa nad republikaninem Davidem Perdue w drugiej turze wtorkowych wyborów do Senatu USA w stanie Georgia przypieczętowało kontrolę tej partii nad wyższą izbą Kongresu. "Biden może realizować szerszy program w takich kwestiach jak pomoc wobec pandemii koronawirusa, opieka zdrowotna i infrastruktura. Jego kandydatom na pozycje w gabinecie i w sądach łatwiej też będzie znaleźć poparcie Senatu" – podkreśla CNBC.

Rozgrywka miała wyrównany przebieg i na rozstrzygnięcie trzeba było czekać do podliczenia głosów oddanych także drogą korespondencyjną. Urzędujący senator David Perdue nie zdołał zapewnić sobie poparcia większości elektoratu w Georgii. Jon Ossoff, były dziennikarz, uzyskał według agencji Associated Press, po podliczeniu 98 proc. głosów z okręgów wyborczych, przewagę nad rywalem w stosunku 50,3 do 49,7 procent.