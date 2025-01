Najpierw Fico, teraz delegacja parlamentu. Słowacy szukają wsparcia na Kremlu

Delegacja słowackiego parlamentu, na czele z wiceprzewodniczącym izby Andrejem Danko, przyleciała do Moskwy - poinformowała w niedzielę rosyjska agencja państwowa TASS. Władze w Bratysławie szukają wsparcia na Kremlu po wstrzymaniu przez Ukrainę tranzytu gazu rosyjskiego.

Agencja TASS poinformowała w niedzielę ok. godz. 15 (godz. 13 w Polsce), że samolot ze słowackimi parlamentarzystami na pokładzie wylądował na lotnisku Wnukowo w Moskwie.

TASS podała, że dwóch wiceprzewodniczących słowackiego parlamentu, Andrej Danko (lider Słowackiej Partii Narodowej, SNS, tworzącej koalicję rządową) i Tibor Gaszpar (z ugrupowania premiera Roberta Ficy Smer), w poniedziałek zamierzają spotkać się z przewodniczącym izby niższej rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, Wiaczesławem Wołodinem, a we wtorek - z szefową rosyjskiej Rady Federacji (izby wyższej), Walentiną Matwijenko.

Śladem za Fico

Sześcioosobowa delegacja ma przebywać w Moskwie do 15 stycznia. TASS relacjonowała, że słowaccy parlamentarzyści planują omówić w stolicy rosyjskiej "kwestie kontynuacji dostaw rosyjskiego gazu na Słowację i perspektywy pokojowego rozwiązania wojny w Ukrainie". Danko powiedział również, cytowany przez słowacką agencję TASR, że "chciałby zobaczyć, jak jest w Rosji, gdzie są zachodnie inwestycje". - Chciałbym pokazać, że tam też mieszkają ludzie, że Niemcy , Francuzi, Amerykanie robią tam interesy - dowodził.

Andrej Danko (z lewej) przed odlotem do Moskwy facebook.com/andrejdanko.sk

Danko twierdził również, że zgody na przelot samolotu słowackiego nie wyraziła Polska. - Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je jako rzeczywistość - oznajmił polityk przed odlotem do Rosji .

Pytany o tę kwestię wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że "jeśli chodzi o kierunek lotów, to zaleca jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy".