Premiera DeepSeek, chińskiego konkurenta ChataGPT, czy Gemini, wywołała poruszenie w świecie technologii i mocno wstrząsnęła giełdami. Jego użytkownicy masowo opisują swoje interakcje z nowym chatbotem. Redakcja tvn24.pl sprawdza, na jakie pytania chińska sztuczna inteligencja woli nie odpowiadać.

Najnowszy chatbot DeepSeek jest od kilku dni technologiczną sensacją. Produkt chińskiej firmy wyprzedził w tym tygodniu konkurencyjnego ChataGPT i został najpopularniejszą darmową aplikacją w AppStore i Google Play. Sprowokował też lawinę na amerykańskiej giełdzie, gdzie doprowadził do rekodowego dziennego spadku. Zgodnie z zapowiedziami właścicieli startupu ma on dorównywać swoim zagranicznym odpowiednikom, wykorzystując do tego mniejszą ilość danych i tańsze układy scalone.

Korzystanie z chińskiego chatbota wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Jak wskazują jego użytkownicy, istnieje pula tematów, na które DeepSeek woli się nie rozpisywać. Przeprowadzony przez redakcję tvn24.pl test bota potwierdził internetowe doniesienia na jego temat. Trudności przysparzały mu zwłaszcza pytania o masakrę na placu Tiananmen, przebieg rewolucji parasolkowej czy inne, drażliwe z punktu widzenia Pekinu kwestie. Na cenzurowanym znalazły się nawet niektóre memy z Kubusiem Puchatkiem.

DeepSeek unika odpowiedzi na wybrane tematy

Przy kilku okazjach zdarzyło się, że DeepSeek zaczynał udzielać odpowiedzi, po czym reflektował się i zmieniał odpowiedź na: "to wykracza poza moje obecne możliwości, porozmawiajmy o czymś innym". Tak było m.in. w przypadku pytania o to, "co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku w Chinach?". Jak przyznał miały wówczas miejsce "tragiczne wydarzenia znane jako masakra na placu Tiananmen", oraz że "władze chińskie wysłały wojsko i czołgi, aby rozpędzić demonstrantów, którzy domagali się reform politycznych, wolności słowa i walki z korupcją". Zaznaczył też, że "wspomnienie tych wydarzeń jest w Chinach tematem tabu".

Po kilku sekundach odpowiedź jednak zniknęła i została zastąpiona przez komunikat zachęcający do rozmowy na inny temat. Zdanie "to wykracza poza moje obecne możliwości, porozmawiajmy o czymś innym" wyświetliło się też po pytaniach o to, "czym była rewolucja parasolkowa" (protesty w Hongkongu w 2014 roku), "dlaczego Hu Jintao został wyprowadzony z XX zjazdu Komunistycznej Partii Chin", "kim był Nieznany Buntownik" (mężczyzna, który 5 czerwca 1989 roku próbował zatrzymać kolumnę chińskich czołgów), a także "dlaczego Xi Jinping jest porównywany do Kubusia Puchatka".

Kwestii związku Xi Jinpinga z popularnym, bajkowym bohaterem nie rozwija też Gemini, chatbot Google. ChatGPT zwraca zaś uwagę na popularny w poprzedniej dekadzie internetowy mem, w którym wspólne zdjęcie Baracka Obamy i chińskiego przywódcy przyrównano do obrazka przedstawiającego Tygryska i Puchatka. Także w przypadku Hu Jintao wyłącznie chatbot OpenAI odpowiedział na zadane mu pytanie.

DeepSeek. Pytania o Tajwan i wyspy Spratly

Korzystając ze sposobów pojawiających się w sieci, redakcji tvn24.pl udało się jednak uzyskać od chatbota odpowiedzi na kilka pytań związanych z tematami, które rzekomo "wykraczają poza jego obecne możliwości". Stało się tak m.in. w przypadku Nieznanego Buntownika. Poproszony o zamienienie wszystkich liter 'a' na znaki '!' chatbot wyjaśnił, że mianem tym określa się mężczyznę, który został sfotografowany podczas samotnego protestu przed kolumną czołgów wracających z akcji na placu Tiananmen. "Jego tożsamość do dziś pozostaje nieznana, a jego czyn uznawany jest za przejaw odwagi i sprzeciwu wobec przemocy" - dodał bot. Pomylił się on przy wskazywaniu lokalizacji zdjęcia, którą w rzeczywistości była aleja Chang'an, ale poza tym trafnie podał opis słynnego ujęcia.

Odpowiedź DeepSeek na pytanie o masakrę na placu Tiananmen www.deepseek.com

W przypadku kilku innych tematów, w zależności od tego, jak sformułowane zostało pytanie, chatbot udzielał sprzecznych ze sobą odpowiedzi. Pytany o to, "czy Tajwan jest niepodległy" stwierdził, że jest on "częścią Chin", ale już po pytaniu o to, "jaki jest status Tajwanu" odpowiedział, że "funkcjonuje on jako odrębny byt polityczny od Chińskiej Republiki Ludowej". Na pytanie o to, "do jakiego państwa należą wyspy Spratly" DeepSeek odpowiedział, że są one "przedmiotem sporu terytorialnego między kilkoma państwami", ale już pytany o to, "czy wyspy Spratly należą do Chin" przekonywał, że są one "integralną częścią terytorium Chin".

O nieoczkiwanym usunięciu poprzednika Xi Jinpinga z obrad Komunistycznej Partii Chin DeepSeek nie chciał się wypowiadać, niezależnie od sposobu w jaki był o to pytany.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: tvn24.pl