Kluczowe fakty: Pięć sądów w Japonii uznało zakaz małżeństw jednopłciowych za niekonstytucyjny, co rozbudziło nadzieję na równość małżeńską w tym kraju.

Ostatni wyrok, z sądu w Tokio, jest jednak temu przeciwny.

Sprawa trafi teraz do Sądu Najwyższego.

Regionalny Sąd Najwyższy w Tokio zdecydował, że zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci jest zgodny z konstytucją. Sprzeciwił się w ten sposób trendowi zapoczątkowanemu przez inne sądy w kraju, który rozbudził nadzieję na równość małżeńską.

Zdaniem sędzi, która wydała wyrok, przepisy dotyczące małżeństw osób tej samej płci powinny najpierw zostać rozpatrzone w parlamencie - podaje BBC, cytując lokalne media.

Apele o równość

Wyrok wydany w piątek jest ostatnim z sześciu orzeczeń sądów najwyższych w sprawach dotyczących małżeństw osób tej samej płci złożonych w latach 2019–2021 w sądach w całym kraju – od Sapporo po Osakę i Fukuokę.

Pięć z nich uznało zakaz za niezgodny z konstytucją, odrzucając jednak roszczenia powodów o odszkodowanie. Piątkowa decyzja Tokijskiego Regionalnego Sądu Najwyższego stanowi wyjątek od serii wyroków, które wzmacniały naciski na zalegalizowanie małżeństw osób tej samej płci w Japonii. Sprawy zostaną następnie skierowane do Sądu Najwyższego.

Japonia jest jedynym krajem G7, który nie w pełni uznaje pary jednopłciowe ani nie oferuje im jasnej ochrony prawnej. Nie jest to jednak wyjątek w Azji, gdzie jedynie w Tajwanie, Tajlandii i Nepalu osoby tej samej płci mogą zawierać małżeństwa.

Pod sądem w Tokio w piątek zebrali się skarżący w sprawie oraz ich zespół prawny. Mieli ze sobą transparenty z napisem "niesprawiedliwy wyrok" - informują lokalne media. Organizacja Amnesty International określiła orzeczenie jako "szkodliwy krok wstecz w kwestii małżeństw osób tej samej płci".

