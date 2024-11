Decyzja koalicji, tragiczna interwencja policjantów, pierwszy konkurs skoków

1. Rafał Trzaskowski zwycięzcą prawyborów Koalicji Obywatelskiej

2. PiS wskaże swojego kandydata

W niedzielę w Hali Sokół w Krakowie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się konwencja, podczas której zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na prezydenta. Według nieoficjalnych informacji będzie to szef IPN Karol Nawrocki .

W PiS kilka miesięcy temu powołano specjalny zespół, który zajmował się wyłonieniem kandydata ugrupowania na prezydenta. Na jego czele stał Jarosław Kaczyński, w skład zespołu wchodzili: szef klubu Mariusz Błaszczak , była marszałek Sejmu Elżbieta Witek , były szef dyplomacji Zbigniew Rau oraz sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Partia zleciła też liczne badania, które miały ocenić potencjalnych kandydatów - początkowo było ich kilkunastu. Ostatnie wyniki badań miały trafić do centrali partii w połowie minionego tygodnia.

3. Nie żyje policjanct postrzelony przez kolegę w trakcie akcji

W Warszawie przy ulicy Inżynierskiej w dzielnicy Praga Północ doszło do tragicznej w skutkach interwencji, podczas której ranny został policjant. Funkcjonariusz później zmarł. Policjanci przyjechali do zgłoszenia w sprawie agresywnego mężczyzny biegającego z maczetą. - W momencie, kiedy była przeprowadzana interwencja, doszło do użycia broni służbowej przez jednego z policjantów, na skutek czego nasz policjant został ranny - mówił rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata. Postrzelony funkcjonariusz zmarł w szpitalu.