Debatę kandydatów na prezydenta USA wygrała Kamala Harris - wynika z pierwszego sondażu opublikowanego przez CNN. Tak stwierdziło 63 procent ankietowanych przez stację. Starcie polityków komentują też eksperci i dziennikarze ABC News, "New York Timesa" i Reuters.

Jak podała stacja, choć przed debatą deklarowane oczekiwania wyborców co do tego, kto ją wygra rozłożyły się w stosunku 50:50, to po starciu 63 procent wskazało na Harris jako zwyciężczynię. CNN przypomina, że niemal dokładnie odwrotne były wyniki pierwszej debaty prezydenckiej między Trumpem i Joe Bidenem. Wtedy 67 procent respondentów uznało, że wygrał ją kandydat republikanów. Na sukces Harris wskazało też przeprowadzone przez CNN badanie fokusowe z udziałem 13 niezdecydowanych wyborców z Pensylwanii, potencjalnie decydującego dla wyników wyborów stanu. Spośród 13 uczestników dyskusji siedmioro uznało, że po debacie są skłonni oddać głos na Harris, zaś czworo na Trumpa. Dwójka nie wiedziała.

ABC News: Harris "prezydencka", Trump "wściekły"

Kamala Harris wypadła we wtorkowej debacie telewizyjnej "prezydencko", zaś Donald Trump wyglądał na wściekłego i wstrząśniętego - ocenili w telewizji ABC komentatorzy stacji.

- Kamala Harris chciała być kandydatką nadziei, kandydatką przyszłości. Donald Trump wydawał się wściekły. (...) Nie słyszeliśmy wiele o polityce i planach z żadnej ze stron, ale mieliśmy tę optykę: Kamalę Harris patrzącą na niego, prowokującą go raz po raz (...) Widzieliśmy Trumpa wściekającego się i grymaszącego - mówiła bezpośrednio po debacie dziennikarka stacji Martha Raddatz, która w 2016 r. prowadziła debatę Trumpa z Hillary Clinton.

Z jej zdaniem zgodził się reporter Jonathan Karl, który ocenił, że Trump nie wykorzystał okazji, by wytykać zmiany poglądów Harris w ważnych kwestiach. - Myślę, że wyglądał nie tylko na wściekłego, ale też wstrząśniętego. A w przeciwieństwie do niego Harris, której znaczna część świata wciąż nie zna, wyglądała na kogoś, kto pasuje do tej sceny, jak ktoś, kto jest w stanie służyć jako prezydent - analizował.

Donald Trump i Kamala Harris w trakcie debaty DEMETRIUS FREEMAN/EPA

Reuters: Harris wielokrotnie zaszła za skórę Trumpowi

Reuters ocenił tymczasem, że Harris "zepchnęła Trumpa do defensywy", podnosząc tematy aborcji, zdolności Trumpa do sprawowania urzędu i jego problemów z prawem.

Jak pisze agencja, oboje kandydaci szukali w czasie debaty momentu, który mógłby "zmienić ich kampanię". "Wydawało się, że Harris wielokrotnie zaszła Trumpowi za skórę, co wywołało jego nerwowe reakcje i pełne kłamstw odpowiedzi" - czytamy.

Dziennik "The New York Times" w pierwszym komentarzu po debacie stwierdził, że Kamala Harris "w zaciętej walce zepchnęła Donalda Trumpa do defensywy i już on tam pozostał".

Debata Harris vs Trump

Harris mówiła, że Trump ma dyktatorskie zapędy i że gdyby był prezydentem, to Władimir Putin byłby już w Kijowie i "miał oko na resztę Europy, zaczynając od Polski". Zarzucała Trumpowi, że nie ma pomysłów na rozwiązywanie problemów i jedynie wykorzystuje je jako tematy swojej kampanii wyborczej.

Były prezydent straszył z kolei III wojną światową, nie odpowiedział na pytanie, czy chciałby, by wojnę wygrała Ukraina i podzielił się teorią spiskową mówiącą, że migranci z Haiti zjadają psy i koty Amerykanów. W trakcie debaty moderatorzy kilkakrotnie zwracali uwagę Trumpowi, że mija się z prawdą.

Autorka/Autor:ads/adso

Źródło: PAP, Reuters