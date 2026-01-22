Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"

Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium Źródło: TVN24

Mark Rutte został zapytany przez dziennikarza stacji Fox News, czy ramy porozumienia dotyczącego Grenlandii, ogłoszone w środę przez Trumpa, zakładają dalszą kontrolę Danii nad tym terytorium. - Ta kwestia już się nie pojawiała w moich dzisiejszych rozmowach - odparł szef NATO.

- Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, co musimy zrobić, by zapewnić ochronę tego wielkiego regionu Arktyki, który się zmienia, na którym Chińczycy i Rosjanie są coraz bardziej aktywni - dodał.

Mark Rutte podczas wizyty w Davos Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Przekazał, że podczas rozmów przyznano rację Trumpowi w sprawie tego, że region Arktyki wymaga zbiorowej ochrony. Zaznaczył, że USA kontynuują rozmowy z Grenlandią i Danią.

- Myślę że to jest bardzo dobry rezultat. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, będziemy robić to krok po kroku - podsumował.

Rutte do Trumpa: gwarantuję, że sojusznicy przyjdą USA z pomocą

- Jest jedna rzecz, którą słyszałem, jak mówiłeś wczoraj i dziś: "Nie jesteśmy absolutnie pewni, że Europejczycy przyjdą z pomocą Stanom Zjednoczonym". Powiem ci, że przyjdą - zapewnił Rutte podczas spotkania z Trumpem na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Sekretarz generalny zaznaczył, że sojusznicy już zademonstrowali to w Afganistanie, gdzie na każdych dwóch poległych tam amerykańskich żołnierzy przypadał jeden z pozostałych państw NATO - w tym Holandii i Danii.

- Możesz więc być absolutnie pewien, że jeśli kiedykolwiek zostaniecie zaatakowani, twoi sojusznicy będą z tobą. Absolutnie, to jest absolutna gwarancja - powiedział Rutte.

Trump woli rozmawiać z szefem NATO niż przedstawicielami Danii

Prezydent USA, pytany o tę deklarację, odparł, że "ma nadzieję, że to prawda". Dodał, że Rutte "jeszcze nigdy go nie okłamał". - Tylko, po prostu, kiedy widzę, co się dzieje z Grenlandią, zastanawia mnie to. Bo ja chcę Grenlandii dla bezpieczeństwa. Nie chcę jej dla niczego innego - zapewniał Trump.

Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza omówić kwestię przyszłości wyspy z Ruttem. Zapytany o reakcję duńskiego MSZ, wykluczającą sprzedaż wyspy USA, Trump odparł, że chce, by mu to powiedziano w twarz.

- Będę o tym rozmawiać z tym człowiekiem. On, szczerze mówiąc, jest ważniejszy - dodał amerykański przywódca, zwracając się do Ruttego. Zapytany o to, co oznacza jego deklaracja z Davos, że odmowna odpowiedź USA w sprawie Grenlandii "zostanie zapamiętana", Trump odpowiedział dziennikarzowi: "Musisz sam to rozgryźć. Jesteś mądrym facetem".

