Świat

Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"

Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
Kwestia dalszej kontroli Danii nad Grenlandią nie była tematem rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział telewizji Fox News sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wcześniej zapewnił Donalda Trumpa, że sojusznicy przyjdą Ameryce z pomocą w razie potrzeby.

Mark Rutte został zapytany przez dziennikarza stacji Fox News, czy ramy porozumienia dotyczącego Grenlandii, ogłoszone w środę przez Trumpa, zakładają dalszą kontrolę Danii nad tym terytorium. - Ta kwestia już się nie pojawiała w moich dzisiejszych rozmowach - odparł szef NATO.

- Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, co musimy zrobić, by zapewnić ochronę tego wielkiego regionu Arktyki, który się zmienia, na którym Chińczycy i Rosjanie są coraz bardziej aktywni - dodał.

Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Przekazał, że podczas rozmów przyznano rację Trumpowi w sprawie tego, że region Arktyki wymaga zbiorowej ochrony. Zaznaczył, że USA kontynuują rozmowy z Grenlandią i Danią.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują

- Myślę że to jest bardzo dobry rezultat. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, będziemy robić to krok po kroku - podsumował.

Rutte do Trumpa: gwarantuję, że sojusznicy przyjdą USA z pomocą

- Jest jedna rzecz, którą słyszałem, jak mówiłeś wczoraj i dziś: "Nie jesteśmy absolutnie pewni, że Europejczycy przyjdą z pomocą Stanom Zjednoczonym". Powiem ci, że przyjdą - zapewnił Rutte podczas spotkania z Trumpem na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Sekretarz generalny zaznaczył, że sojusznicy już zademonstrowali to w Afganistanie, gdzie na każdych dwóch poległych tam amerykańskich żołnierzy przypadał jeden z pozostałych państw NATO - w tym Holandii i Danii.

Donald Trump
Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza
Grenlandia
"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii
Donald Trump
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii

- Możesz więc być absolutnie pewien, że jeśli kiedykolwiek zostaniecie zaatakowani, twoi sojusznicy będą z tobą. Absolutnie, to jest absolutna gwarancja - powiedział Rutte.

Trump woli rozmawiać z szefem NATO niż przedstawicielami Danii

Prezydent USA, pytany o tę deklarację, odparł, że "ma nadzieję, że to prawda". Dodał, że Rutte "jeszcze nigdy go nie okłamał". - Tylko, po prostu, kiedy widzę, co się dzieje z Grenlandią, zastanawia mnie to. Bo ja chcę Grenlandii dla bezpieczeństwa. Nie chcę jej dla niczego innego - zapewniał Trump.

Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza omówić kwestię przyszłości wyspy z Ruttem. Zapytany o reakcję duńskiego MSZ, wykluczającą sprzedaż wyspy USA, Trump odparł, że chce, by mu to powiedziano w twarz.

- Będę o tym rozmawiać z tym człowiekiem. On, szczerze mówiąc, jest ważniejszy - dodał amerykański przywódca, zwracając się do Ruttego. Zapytany o to, co oznacza jego deklaracja z Davos, że odmowna odpowiedź USA w sprawie Grenlandii "zostanie zapamiętana", Trump odpowiedział dziennikarzowi: "Musisz sam to rozgryźć. Jesteś mądrym facetem".

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

USADonald TrumpNATOMark Rutte
imageTitle
Świątek w akcji. Stawką trzecia runda
RELACJA
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
BIZNES
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
WARSZAWA
Grenlandia
Co zakłada propozycja Trumpa? Amerykańskie media donoszą
Świat
imageTitle
Lewandowski z humorem po samobójczym golu
EUROSPORT
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP
WOŚP 2026
Mario Machado, grupa 1143
Neonazistowska grupa rozbita. Planowali ataki na muzułmanów 
Świat
Premier Donald Tusk w Sejmie, obok Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski
"Każdy taki podmiot zwiększa ryzyko wycieku publicznych pieniędzy, kolesiostwa, nepotyzmu"
Maria Pankowska
imageTitle
Smutny bilans Hurkacza w Melbourne
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
Kijów wciąż walczy ze skutkami ataku. Polska wysłała 400 agregatów
Polska
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
METEO
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Gubernator Kalifornii niewpuszczony do pawilonu USA w Davos
Świat
Ksiądz Michał Olszewski przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Strategia: opóźnić proces. Relacja z pierwszej rozprawy księdza Olszewskiego
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Kto za, kto przeciw, kto się waha. Reakcje na zaproszenie od Trumpa
Świat
Hubert Hurkacz w Australian Open
Hurkacz poza turniejem. Dotkliwa porażka z niżej notowanym rywalem
EUROSPORT
Trump
Wystąpienie Trumpa, decyzja Nawrockiego, policja w siedzibie KRS
TO WARTO WIEDZIEĆ
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
METEO
Slavia - Barcelona. Gol Roberta Lewandowskiego
Lewandowski odkupił winy po niefortunnym trafieniu. Barcelona zwycięża w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentant Polski błysnął w Lidze Mistrzów. Rywale zaskoczyli
EUROSPORT
imageTitle
Co tam się stało? Samobójczy gol Lewandowskiego
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Davos
Trump: Putin zaakceptował moje zaproszenie
Świat
Loty samolotem
Europosłowie opowiadają się za pasażerami. Kolejny rozdział trwającego od dekady sporu
BIZNES
Karol Nawrocki w Davos
Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta
Polska
Służby w siedzibie rzeczników dyscyplinarnych
Giertych: niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach
Kropka nad i
Potrącił starsze małżeństwo i uciekł
Potrącił dwoje 88‑latków i uciekł. Zatrzymali go kilka godzin po wypadku
Katowice
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
WARSZAWA
imageTitle
Zwroty akcji, pięć goli. Drużyna Polaka nagrodzona za ambicję
EUROSPORT
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
BIZNES
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
BIZNES
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
METEO

