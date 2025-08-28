Dania przeprasza za przymusową antykoncepcję Inuitek

18-latka była molestowana, więc odebrano jej córkę. "Ja decyduję o tym, kim jestem, a nie moja przeszłość" Źródło: Marcin Masewicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Kluczowe fakty: Kampania polegająca na zakładaniu mieszkankom Grenlandii (Inuitkom) wkładek domacicznych w latach 60. XX wieku objęła 4,5 tysiąca kobiet.

"Dziewczęta i kobiety padły ofiarą systematycznej dyskryminacji, ponieważ były Grenlandkami" - przyznała duńska premier Mette Frederiksen.

Przeprosiny opublikował też premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Przeprowadzona przez duńskie władze w latach 1966-70 akcja zakładania Inuitkom wkładek domacicznych objęła 4,5 tysiąca kobiet. Odbywało się to często bez ich wiedzy, a w przypadku nastolatek - bez zgody rodziców.

"Nie możemy zmienić tego, co się stało, ale możemy wziąć na siebie odpowiedzialność, dlatego w imieniu Danii pragnę powiedzieć: przepraszam" - przekazała w środowym oświadczeniu Mette Frederiksen.

Premierka przyznała, że "dziewczęta i kobiety padły ofiarą systematycznej dyskryminacji, ponieważ były Grenlandkami". "Doświadczyły krzywdy zarówno fizycznej, jak i psychicznej" - przypomniała.

W ostatnich latach 143 poszkodowane mieszkanki Grenlandii złożyły prywatne pozwy przeciwko państwu duńskiemu, domagając się zadośćuczynienia za łamanie praw człowieka w łącznej wysokości 43 milionów koron (5,7 miliona euro). Przeprosiny Frederiksen mogą pomóc ofiarom w egzekwowaniu odszkodowań.

"Kopenhaga ponosi historyczną odpowiedzialność"

Podobne oświadczenie w imieniu władz Grenlandii opublikował premier tego zależnego od Danii terytorium Jens-Frederik Nielsen. "Chciałbym przeprosić za krzywdę i nadużycia, które mogły zostać wyrządzone kilku kobietom po tym, jak przejęliśmy odpowiedzialność za system opieki zdrowotnej" - oznajmił.

Grenlandia w 1992 roku przejęła od Danii kompetencje w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Rząd Grenlandii podjął decyzję o wypłacie poszkodowanym kobietom odszkodowań. We wrześniu mają natomiast zostać opublikowane wyniki eksperckiego śledztwa na temat przymusowej antykoncepcji mieszkanek Grenlandii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ofiary przymusowej antykoncepcji otrzymają odszkodowania

W połowie sierpnia rząd Grenlandii, który zapowiedział wcześniej oszczędności w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, ogłosił, że będzie domagać się od Danii większych dotacji za doprowadzenie do kryzysu demograficznego. Zdaniem grenlandzkich władz miała do tego doprowadzić przymusowa antykoncepcja kobiet, ponieważ przymusowa antykoncepcja dotknęła wielu kobiet w wieku rozrodczym.

Minister finansów i były premier Grenlandii Mute B. Egede oświadczył, że to "Kopenhaga ponosi historyczną odpowiedzialność za współczesne wyzwania gospodarcze, z jakimi boryka się wyspa".