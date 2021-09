Dochodzenie w sprawie złamania embarga na eksport broni przez duńską firmę

Duńska policja prowadzi dochodzenie w sprawie złamania embarga na eksport broni do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez firmę Systematic z Aarhus. Proceder ujawniły wcześniej media - do handlu z ZEA wykorzystywano spółkę w Wielkiej Brytanii, gdzie od władz tego państwa uzyskiwała pozwolenie na eksport.

Zarzuty celowego obchodzenia prawa przez duński Systematic

W poniedziałek po południu do sprawy odniósł się duński minister sprawiedliwości Nick Haekkerup. - Kiedy jest zakaz (eksportu broni) to należy go przestrzegać. Jeśli tak nie jest, to należy przeprowadzić dochodzenie, a winnych postawić przed sąd - podkreślił.