Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Oni już nie wierzą, że wojna w Ukrainie się skończy

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Tak wygląda Konstantynówka w obwodzie donieckim, Donbas (28.11.2025)
Tak wygląda Konstantynówka w obwodzie donieckim, Donbas (28.11.2025)
Źródło: PAP/24 Samodzielna Brygada Zmechanizowana Ukrainy
To koniec kolejnego roku wypełnionego bólem, łzami i eksplozjami. W Waszyngtonie i na Kremlu ściskano dłonie w blasku fleszy. W tym samym czasie na ukraińskie miasta spadały bomby. Ukraińcy, choć nie myślą się poddawać, są zmęczeni i sfrustrowani. Czy wierzą w pokój? Czy liczą na zakończenie wojny, którą wypowiedziała im Rosja? Odpowiedzi na te pytania złamią wam serce.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Sumy, Jaworowa, Tarnopol, Kijów. To były najkrwawsze rosyjskie ataki w 2025 roku. Rosyjska broń obracała domy, szkoły i urzędy w ruinę. Zginęły dziesiątki Ukraińców, setki zostały ranne. 
  • Waszyngton, Londyn, Monachium, Stambuł, Nowy Jork, Paryż, Berlin, Moskwa i niekończące się rozmowy wokół ustępstw i pokoju między Rosją i Ukrainą. Plan pokojowy Trumpa? Zrodził więcej pytań niż dał odpowiedzi.
  • Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 roku. Nazywana jest inwazją na pełną skalę, bo to odróżnia ją od ataku Rosjan sprzed jedenastu lat, kiedy poparli separatystów w Donbasie. Potencjał mobilizacyjny Rosji to 25 milionów ludzi. Moskwa jest w stanie prowadzić bardzo długo tanią wojnę.
  • Niemal co czwarty Ukrainiec sądzi, że ta wojna nigdy się nie skończy.

"Prądu nie ma. Czekam, aż włączą. Muszę dokończyć pieczenie tortu, kuzyn ma urodziny" - piszę do mnie z Krzemieńczuka Łarysa, emerytka.

"Na zewnątrz, przy pobliskich sklepach, słyszę warkot generatorów. Światła nie ma po trzy-cztery godziny. Potem włączą na dwie godziny i znów nie ma. Lodówka pewnie się popsuje. Ogrzewanie jest, w mieszkaniu ciepło, ale na zewnątrz nie jest zimno, bo nie ma jeszcze mrozów" - relacjonuje.

Ponad 200-tysięczny Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim w środkowej Ukrainie jest częstym celem rosyjskich ataków. To przez Ukrtatnaftę, największą w Ukrainie rafinerię, z rozległą infrastrukturą i magazynami. Przed agresją zbrojną Rosji zakład miał ogromne znaczenie dla kraju, ponieważ zabezpieczał 30 procent potrzeb w zakresie produkcji naftowej.

Rzuciłam pościel na korytarz, niedaleko wyjścia. Leżałam ze słuchawkami na uszach, ale i tak wszystko słyszałam.
Łarysa z Krzemieńczuka

Łarysa nie wierzy jednak, że rafineria jest celem Rosjan, bo - jak mówi - "nie ma tam już żywego miejsca". "Teraz celują w infrastrukturę miejską, elektrociepłownię, stację kolejową, budynki mieszkalne" - opowiada. "Potwory! Niedawno drony przyleciały o czwartej nad ranem. To było straszne" - wspomina.

Nie chce wyjeżdżać. W okolicznej wsi mieszkają jej siostry. Tam jest spokojniej. Czasem u nich bywa, pomaga w gospodarstwie.

"Myślałam, że umrę ze strachu" - zaczyna opowieść o ostatnim ataku.

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zablokowana trasa S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. Policja radzi omijanie trasy
METEO
Interwencja służb na obwodnicy Trójmiasta
"Trzeba to zrozumieć, że dopóki pada śnieg, oni są bezradni"
Polska
Odśnieżanie obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku
Zima nie odpuszcza. Najnowsze informacje
RELACJA
Wysoki poziom wody w rzece Elbląg, widziany na wysokości Bulwaru Zygmunta Augusta
Korki, czerwone alarmy IMGW, cofka na północy kraju
WARTO WIEDZIEĆ
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
METEO
imageTitle
Polak w drodze po miliony. "To dla mnie duża sprawa"
EUROSPORT
imageTitle
Grał w największych klubach Europy. Teraz kończy karierę
EUROSPORT
imageTitle
Druzgocące statystyki. Liverpool zwolnił trenera
EUROSPORT
Śnieg w Warszawie
Tu warunki będą szczególnie trudne. W mocy czerwone alarmy
METEO
imageTitle
Piorunująca trzecia tercja. Piąte takie trofeum dla GKS Jastrzębie
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Wojska USA w Ukrainie? Zełenski: omawiamy to
Świat
Grzegorz Braun
Profesor Dudek w "Kropce nad i": nagle Braun ukradł efekt Nawrockiego PiS-owi
Polska
imageTitle
Noriaki Kasai futbolu nie ma dość. "Moja pasja się nie zmieniła"
EUROSPORT
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
METEO
Akcja służb w Radzewie
Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym
Wyciąg narciarski
Awaria wyciągu narciarskiego, ewakuowano kilkadziesiąt osób
Kraków
imageTitle
Poznaliśmy wszystkich uczestników 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
Katarzyna Kotula
Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Kotula: liczę na panią prezydentową
Polska
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańców ponad 120 budynków czeka noc bez ogrzewania
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje
Sebastian Zakrzewski
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
WARSZAWA
Samochody są uwięzione w zaspach
Utknęli w autach na zasypanych drogach
Olsztyn
imageTitle
"Ogromna ulga". Jokić poznał diagnozę uszkodzonego kolana
EUROSPORT
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
METEO
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
BIZNES
imageTitle
Przeprowadzono sekcję zwłok reprezentanta Norwegii
EUROSPORT
Prokurator Ewa Wrzosek
Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek
Polska
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica