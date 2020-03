Czy internet wytrzyma? Zagraniczne media o koronawirusie

Jak głęboki będzie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa? - pyta niemiecki "Die Zeit". "Financial Times" zastanawia się, jak bardzo obecna sytuacja osłabi Zachód, a "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stawia pytanie, czy internet wytrzyma kryzys. Przegląd zagranicznej prasy przygotował Jacek Stawiski, redaktor naczelny TVN24 BiS.

Dziesiątki milionów ludzi w Europie i Ameryce siedzą w domach, pracują zdalnie, uczą się zdalnie i oczywiście korzystają z internetowej rozrywki, zwłaszcza gier i seriali, dlatego wytrzymałość sieci jest wielkim wyzwaniem w stanie nadzwyczajnym, w jakim się znaleźliśmy.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" wskazuje kilka firm, od których zależy funkcjonalność internetu. Jedną z nich jest "De-CiX", która odpowiada za gigantyczny węzeł telekomunikacyjny we Frankfurcie. Jak pisze "FAZ", węzeł ten jest największy na świecie. W ubiegłym tygodniu przesyłał dane z prędkością 9,1 terabita na sekundę. Dotychczas przesyłano dane ze średnią prędkością 8 terabitów na sekundę. Można zakładać, że korzystanie z internetu będzie rosło, ale szefowie "De-Cix" uspokajają, że węzeł wytrzyma i dostęp do sieci będzie zagwarantowany.

"Nie ma fizycznej granicy przesyłania danych, nawet jeśli wszystkie firmy europejskie przejdą na pracę domową i gdyby jeszcze przez internet transmitowano Mistrzostwa Europy w piłce nożnej" – mówi frankfurckiej gazecie Carsten Titt, rzecznik firmy. Pozostaje mu wierzyć, zwłaszcza że transmisji internetowej piłkarskiego Euro2020 nie będzie ze względu na przeniesienie turnieju na rok przyszły.

Świat walczy z pandemią Balazs Mohai/PAP/EPA

"Frankfurter Allgemeine" opisuje też nadzwyczajne działania, podjęte m.in. przez koncern telekomunikacyjny Vodafone. Firma powołała specjalną grupę 200 techników, którzy pracują w czterech centrach w Niemczech i czuwają nad funkcjonowaniem łączy i sieci koncernu. Technicy przebywają w sterylnych warunkach w pracy, tak, aby nie zarazić się wirusem. Ale nawet gdyby doszło do zakażenia, ich zadania przejmą zdalnie inni. Gazeta przypomina także, że w przypadku zapaści łączy telekomunikacyjnych ratunkiem dla społeczeństwa mogą okazać się tradycyjne, skazane na zapomnienie techniki, jak radio na falach UKF. Technologia z połowy XX wieku, która w Niemczech miała przestać działać około roku 2030, dzisiaj jest ostatnią deską ratunku na wypadek poważnego zakłócenia łączy telefonicznych i internetowych.

Giełda w Madrycie. Jak gospodarka poradzi sobie z pandemią? VEGA ALONSO/PAP/EPA

Co dalej z gospodarką?

Jak głęboki będzie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa? To pytanie redakcja "Die Zeit" stawia wybitnemu ekonomiście z Uniwersytetu Princeton Ashoce Mody'emu. Jego zdaniem, czeka nas recesja, a nawet wręcz kiedyś historycy nazywać będą ten czas depresją. Ale nie będzie to kryzys podobny do tego z 2008 roku, lecz wyraźnie głębszy, przypominający lata 30. ubiegłego wieku.

Profesor Ashoka Mody ocenia, że obecna zapaść będzie głębsza niż w latach 2008-2011, a to dlatego, że wtedy kryzysem nie zostały dotknięte Chiny oraz państwa rozwijające się. Dzisiaj to właśnie Chiny są epicentrum kryzysu. Odwrotnie niż w 2008 roku, gdy kryzys finansowy spowodował kryzys gospodarczy, dzisiaj to załamanie gospodarcze spowoduje turbulencje w świecie finansów. Niektóre kraje, takie jak Włochy, popadną w tak ciężkie kłopoty, że potrzebne będzie ich ratowanie przez najbogatsze kraje świata. Skala pomocy dla Włoch to może być nawet 1,5 biliona euro, a więc suma trudna do wyobrażenia.

Profesor Mody wskazuje także na słabnącą rolę Angeli Merkel, która dzisiaj jest politykiem na końcu swojej kariery. W 2012 roku, u szczytu swej potęgi, kanclerz Merkel przekonała Niemców do poświęcenia miliardów euro na ratowanie Grecji. Czy dzisiaj słaba kanclerz przekona Niemców do ratowania Włoch? – pyta profesor w rozmowie z "Die Zeit".

Osłabiony Zachód, coraz bardziej agresywne Chiny

Prestiżowy "Financial Times" obawia się, że Zachód będzie osłabiony po obecnej pandemii. Zdaniem gazety, wiara, że Chiny odnoszą kolejne sukcesy, a Zachód chyli się nieodwracalnie ku upadkowi, zyska nowych wyznawców. Co więcej, także na Zachodzie głośniejsi będą zwolennicy autorytaryzmu i przeciwnicy demokracji. W tym właśnie momencie będą wskazywać, że Chiny wychodzą z kłopotów z wirusem, a Zachód jest dopiero na początku kryzysu. "Financial Times" przypomina, że finansowa zapaść z 2008 roku doprowadziła do tego, że Zachód utracił wiarę w siebie, a punkt ciężkości w większym stopniu przeniósł się na Chiny. Kryzys związany z koronawirusem w 2020 roku może to jeszcze pogłębić– ocenia "FT".

Dostrzega to także rosyjska państwowa agencja Ria Novosti, znana w ostatnich latach z antyzachodnich tyrad. Według Ria, w czasach pandemii Chiny będą jeszcze agresywniej promować swój model gospodarczy i społeczny. "Który system, chiński czy zachodni, okazuje się lepszy w stanach nadzwyczajnych? Odpowiedź jest pod ręką" – pisze Ria Novosti, jedno z głównych narzędzi Kremla w wojnie informacyjnej z Ameryką i Europą.

Jacek Stawiski

Źródło: TVN24 BiS