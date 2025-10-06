Logo strona główna
Świat

Ekspertka oceniła szanse Trumpa na pokojowego Nobla

Donald Trump
Trump: jeśli nie dostanę Pokojowej Nagrody Nobla, to będzie obraza dla USA
Źródło: TVN24
Podejmowane przez Donalda Trumpa działania wielokrotnie stały w rażącej sprzeczności z ostatnią wolą Alfreda Nobla - oceniła szefowa Instytutu Badań nad Pokojem (PRIO) w Oslo Nina Graeger. W jej opinii amerykański prezydent nie ma szans, by w tym roku otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla, czego zarówno on sam, jak i jego sprzymierzeńcy publicznie się domagają. 
Kluczowe fakty:
  • Donald Trump publicznie domaga się przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla.
  • Według szefowej Instytutu Badań nad Pokojem nie należy się spodziewać w tym roku indywidualnego wyróżnienia i najbardziej zasługują na nie organizacje humanitarne.
  • Argumentowała też, dlaczego działania prezydenta USA "wielokrotnie stały w rażącej sprzeczności z ostatnią wolą Alfreda Nobla".

Kierowani przez Ninę Graeger norwescy naukowcy stale monitorują sytuację międzynarodową, szczególnie trwające już wojny i te, które w najbliższym czasie mogą wybuchnąć. Wnioski z aktualnych raportów przekonały Graeger, że pomoc niesiona dotkniętym konfliktami cywilom od wielu lat nie była tak ważna, jak w 2024 i 2025 roku.

- Według naszych analiz na koniec września 2025 roku mieliśmy do czynienia z 61 konfliktami zbrojnymi, w których zaangażowanych było bezpośrednio 36 krajów. To najwyższe liczby od symbolicznego zakończenia zimnej wojny w 1989 roku. W każdym przypadku najbardziej cierpi ludność cywilna. To oni potrzebują szczególnej pomocy - powiedziała w rozmowie z PAP Graeger.

Norweżka przyznała, że najbardziej ucieszyłoby ją wyróżnienie właśnie organizacji humanitarnych, które często w oparciu o wolontariuszy próbują pomóc ofiarom wojen. Przykładem, który w jej opinii wyjątkowo zasługuje na wyróżnienie, są Pokoje Reagowania Kryzysowego, działające na rzecz dotkniętych wojną domową w Sudanie. Dostarczają cywilom wsparcia - od kuchni polowych i zaopatrzenia w wodę po niezbędną, nawet skomplikowaną pomoc medyczną.

Dla kogo Pokojowa Nagroda Nobla? Ekspertka przewiduje

Szefowa PRIO wskazała również na Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, organizacje stojące na straży wolności słowa, OBWE i Międzynarodową Ligę Kobiet na Rzecz Pokoju jako podmioty, które szczególnie zasługują na tegoroczne wyróżnienie.

Przyznała jednocześnie, że nie spodziewa się, by Komitet Noblowski zdecydował się w tym roku na wyróżnienie indywidualne.

Choć Donald Trump regularnie wyraża oczekiwanie otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla za swoje wysiłki na rzecz pokoju, Graeger przyznała, że nie widzi w tym roku szans na taki werdykt. Nawet wywierana w ostatnich dniach na strony konfliktu w Gazie presja nie będzie w jej opinii wystarczającym powodem do przyznania amerykańskiemu prezydentowi wyróżnienia.

- Podejmowane przez niego działania wielokrotnie stały w rażącej sprzeczności z ostatnią wolą Alfreda Nobla. Jego administracja zdecydowała o wycofaniu USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, wszczęła wojnę handlową z dziesiątkami krajów, nawet ze swoimi najbliższymi sojusznikami. Groził Danii odebraniem Grenlandii "w taki czy inny sposób". Właśnie wyprowadza na ulice swojego kraju siły zbrojne. Zwalcza wolność słowa i atakuje swoich politycznych oponentów. Takiej postawy nie możemy uznać za akty promujące pokój - podsumowała szanse amerykańskiego prezydenta Nina Graeger.

Laureata Pokojowej Nagrody Nobla poznamy w piątek, 10 października.

Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Donald TrumpUSANagroda Nobla
