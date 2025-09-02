Logo strona główna
Świat

Były premier zaatakowany na wiecu. Został ranny

Andrej Babis
Babisz: walka z przemytnikami ludzi nie jest jeszcze wygrana
Źródło: TVN24
Były premier Czech Andrej Babisz został w poniedziałek zaatakowany na wiecu wyborczym. Policja zatrzymała napastnika, który uderzył go w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną. Jak relacjonowali świadkowie, Babisz został trafiony w głowę, z rany leciała krew.

Były premier, lider opozycyjnego ruchu ANO Andrej Babisz był na wiecu w miejscowości Dobra w pobliżu Frydku-Mistka na Śląsku. Nagle niezidentyfikowany mężczyzna uderzył go w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Fala napaści na polityków w Niemczech. Zaatakowana senatorka trafiła do szpitala

Po uderzeniu w głowę z rany płynęła krew - opisywali incydent świadkowie. Lider najsilniejszej partii opozycyjnej trafił do szpitala na rentgen i tomografię głowy. Według ostatnich informacji mediów ze szpitala już wyszedł, ale jego dalszy udział w kampanii wyborczej stoi pod znakiem zapytania.

Andrej Babisz
Andrej Babisz
Źródło: SADAK SOUICI/EPA/PAP

Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu

Politycy ANO nie pozostawiają wątpliwości, że atak jest rezultatem kampanii nienawiści, jaką przeciwko liderowi opozycyjnej partii prowadzą - ich zdaniem - przedstawiciele rządzącej koalicji.

Rusza proces po zamachu na premiera Słowacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rusza proces po zamachu na premiera Słowacji

Premier Petr Fiala na wiadomość o uderzeniu Babisza na wiecu wyborczym zaapelował, aby ludzie odnosili się do siebie z szacunkiem i prowadzili ze sobą debaty oraz unikali agresji i przemocy.

Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu odbędą się 3 i 4 października. Ostatnie sondaże agencji Kantar wskazują na 33 procent poparcie ruchu ANO, które wybory wygra, ale nie wiadomo czy wystarczy mu głosów do utworzenie samodzielnego rządu. Koalicja trzech sprawujących obecnie władzę partii Razem (Spolu), której liderem jest premier, może liczyć na poparcie 20 procent wyborców.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SADAK SOUICI/EPA/PAP

