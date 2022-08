Cyberatak na instytucje rządowe Czarnogóry. "Wszystko to zaczyna się sprawdzać"

Jak informuje Reuters, jeden z urzędników NATO, cytowany przez rozgłośnię Voice of America, powiedział, że sojusz jest świadomy doniesień o cyberatakach w Czarnogórze i jest gotowy pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wotum nieufności dla rządu Czarnogóry

- Mamy do czynienia z atakiem, do którego doszło niedługo po przegłosowaniu wotum nieufności dla rządu. Gdy mówiłem o destabilizacji kraju, wszystko to zaczyna się sprawdzać - powiedział Abazović.