Świat

Niezwykle zdjęcia. Reporter TVN24 na najpotężniejszym lotniskowcu świata

LOTNISKOWIEC
Ćwiczenia NATO Neptun Strike. Reporter TVN24 na lotniskowcu USS Gerald Ford
Źródło: TVN24
W Europie trwają ćwiczenia NATO Neptun Strike. Bierze w nich udział najbardziej zaawansowany technologicznie i największy lotniskowiec, USS Gerald Ford, z którego startują myśliwce F/A-18 Super Hornet. Latają między innymi w rejon wschodniej flanki i wracają na pokład. Z bliska przygląda się temu reporter TVN24 Artur Molęda.

>> Wkrótce w TVN24+ dostępny będzie reportaż Artura Molędy z amerykańskiego lotniskowca

Reporter TVN24 Artur Molęda jest na pokładzie USS Gerald Ford, największego i najbardziej zaawansowanego technologicznie lotniskowca na świecie, który należy do armii Stanów Zjednoczonych. - To jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie - powiedział.

Reporter TVN24 Artur Molęda w hangarze F/A-18 Super Hornet na lotniskowcu USS Gerald Ford
Źródło: TVN24

Na Morzu Północnym odbywają się ćwiczenia Neptun Strike. Jak relacjonował Molęda, mają udowodnić przede wszystkim aktywność NATO w tym rejonie, blisko wschodniej flanki. - Niejednokrotnie słyszeliśmy od oficerów, od głównodowodzących tymi ćwiczeniami, że w razie potrzeby samoloty, które stacjonują właśnie tu, na Geraldzie Fordzie, będą mogły być poderwane do tego, żeby chronić wschodnią flankę NATO, mówiąc krótko, broniąc Polski - mówił.

OGLĄDAJ: NATO: siła na morzu
pc

NATO: siła na morzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Reporter TVN24 przekazał, że na pokładzie lotniskowca są myśliwce F/A-18 Super Hornet, ale także samoloty wczesnego ostrzegania, czy do transportu ludzi.

USS Gerald Ford
USS Gerald Ford
Źródło: TVN24

Jak opowiadał Molęda, "operacje mogą odbywać się co kilkanaście sekund". Przekazał, że wykorzystywana jest katapulta elektromagnetyczna, co jest nowością, jeżeli chodzi o tego rodzaju okręty wojenne. Reporter mówił, że myśliwce są "wyrzucane błyskawicznie w powietrze". W dwie sekundy F/A-18 Super Hornet osiąga prędkość do 250 kilometrów na godzinę. - Nie ma tutaj miejsca na błąd. Ogromne ryzyko i dla pilotów, i dla całej załogi - podsumował Molęda.

OGLĄDAJ: NATO: siła na lądzie
pc

NATO: siła na lądzie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

USS Gerald Ford to najnowszy i największy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wyporności ponad 100 tysięcy ton zabiera na pokład ponad 75 samolotów bojowych. Podobnie jak inne jednostki tej klasy operuje wspólnie z okrętami eskorty i zaopatrzenia.

USS Gerald Ford
USS Gerald Ford
Źródło: TVN24

Zazwyczaj w skład takiego zgrupowania wchodzi kilka niszczycieli lub fregat, często wzmocnionych krążownikiem i okrętami podwodnymi. Towarzyszą im okręty logistyczne. Łącznie na pokładach takiego zgrupowania może znajdować się nawet 8 tysięcy żołnierzy.

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
pc

NATO: siła w powietrzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js//akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

