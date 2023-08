Atak nowego wariantu koronawirusa w środku lata. Eris wykryto już w 45 państwach

Eris - nowy wariant koronawirusa

Według WHO nowy wariant został wykryty już w 45 krajach w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. W okresie od połowy czerwca do połowy lipca liczba jego przypadków wzrosła globalnie niemal dwukrotnie. Eksperci zwracają uwagę na bardzo wysoką zaraźliwość nowego wariantu, przy ogólnie podobnych wywoływanych objawach jak w przypadku omikrona. "EG.5, chociaż bardziej zaraźliwy (od wcześniejszych wariantów - red.), nie jest bardziej wirulentny (wywołujący chorobę - red.), a reakcja na niego jest generalnie taka sama jak w przypadku innych wariantów" - mówi cytowany przez "Washington Post" prof. K. Srinath Reddy z organizacji pozarządowej Health Foundation of India.

COVID-19 - szczepienia

Magazyn "Fortune" zaznacza, że do tej pory WHO nie wydało żadnego zalecenia dotyczącego tego, kto i w jakim terminie powinien w związku z nowym wariantem koronawirusa przyjąć ewentualną dawkę przypominającą szczepionki. Cytowani przez niego eksperci podkreślają jednak, że szczepienia takie powinny rozpocząć się w USA jeszcze przed końcem wakacji. - Jeśli będziemy czekać do września czy października, zdążą otworzyć się szkoły (...) Fala idzie w tej chwili - stwierdził Ryan Gregory, profesor biologii z University of Geulph w Ontario.