Amerykanie wybierają prezydenta. Komisja śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus złożyła wniosek o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry. Z kolei Paweł S. dowie się we wtorek, czy jego areszt zostanie utrzymany. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 5 listopada.

1. USA wybierają prezydenta

W Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, członków Kongresu i władz lokalnych. Do udziału w wyborach uprawnionych są około 244 miliony Amerykanów, a w ramach wczesnego i korespondencyjnego głosowania głos oddało dotąd ponad 76 milionów z nich. Zgodnie z tradycją jako pierwsze otwarte zostaną lokale wyborcze w trzech miejscowościach w stanie New Hampshire tuż po północy czasu lokalnego (po godz. 6 w Polsce). Następnie głosowanie rozpocznie się na Wschodnim Wybrzeżu, gdzie lokale otworzą się o godz. 6 (godz. 12 w Polsce). Jako ostatnie zamkną się lokale wyborcze na Zachodnim Wybrzeżu o godz. 20 (godz. 5 w środę w Polsce), godzinę później na Alasce, a kolejną godzinę później na Hawajach.

Przez całą noc z 5 na 6 listopada oraz następnego dnia dziennikarze TVN i TVN24 będą na bieżąco relacjonować wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. We wtorek o godzinie 23 w TVN24 i TVN24 GO rusza program "Czas decyzji. Ameryka wybiera". Będziemy również wszystko relacjonować w portalu tvn24.pl.

Wybory w USA ERIK S. LESSER/PAP/EPA

2. Wniosek o doprowadzenie Ziobry

Zbigniew Ziobro nie stawił się przed sejmową komisją śledczą do spraw inwigilacji systemem Pegasus. To czwarty raz, kiedy komisja próbowała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości.

Komisja przegłosowała trzy wnioski: do sądu o nałożenie kary za niestawiennictwo oraz zatrzymanie i doprowadzenie Ziobrę przed komisję, a także do prokuratora generalnego o wszczęcie procedury uchylenia immunitetu Ziobrze.

3. Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Pawła S.

Twórca marki Red is Bad Paweł S. w poniedziałek po raz kolejny składał wyjaśnienia w prokuraturze w Katowicach. Po zakończeniu czynności rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że skierowano do sądu wniosek o utrzymanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

Jeszcze tego samego dnia sąd pochylił się nad wnioskiem, ale odroczył ogłoszenie decyzji do wtorku. Prokuratura przekazała, że ma to związek z dużą liczbą wątków i materiałów, jakie ma do przeanalizowania skład sędziowski.

4. Zespół śledczy zbada sprawę wyborów kopertowych

Powołany został zespół śledczy do prowadzenia sprawy niedoszłych prezydenckich wyborów korespondencyjnych, planowanych na 10 maja 2020 roku - przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej Mateusz Martyniuk.

Prokuratura informowała, że powołanie zespołu jest niezbędne "z uwagi na konieczność przeprowadzenia między innymi analizy materiałów przekazanych przez komisję śledczą".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zespół śledczy zbada sprawę wyborów kopertowych

5. Ryż za żołnierzy i sprzęt

Dostawy 600-700 tysięcy ton ryżu rocznie, wypłaty w wysokości około 200 milionów dolarów, a także dostęp do technologii kosmicznych - to według południowokoreańskich mediów ofiaruje Rosja Korei Północnej w zamian za żołnierzy i sprzęt wojskowy do walki z Ukrainą.

Kreml może także zaoferować reżimowi w Pjongjangu wsparcie wojskowe w razie zaostrzenia napięcia na Półwyspie Koreańskim - pisze dziennik "The Korean Herald".

Autorka/Autor:asty/kg

Źródło: PAP, TVN24