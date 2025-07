Mark Rutte o decyzji Donalda Trumpa Źródło: CNN

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, że Stany Zjednoczone będą sprzedawać sojusznikom z NATO uzbrojenie, które zostanie następnie wysłane na Ukrainę. Proces będzie koordynowany przez szefa Sojuszu.

Rutte poinformował, że wśród kupujących uzbrojenie znajdą się Niemcy, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Dania oraz - spoza Europy - Kanada.

Trump poinformował, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy obrony powietrznej Patriot, których Kijów potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że pomoc dla strony ukraińskiej obejmie różne rodzaje uzbrojenia, nie tylko Patrioty.

CNN: USA mogą sprzedać sojusznikom inne pociski

CNN, powołując się na źródło bliskie sprawie, podał, że - oprócz Patriotów - USA mogą sprzedać sojusznikom pociski krótkiego zasięgu, rakiety średniego zasięgu powietrze-powietrze oraz amunicję do haubic.

Wcześniej portal Axios napisał, że wśród broni przekazanej Ukrainie ma znaleźć się także broń ofensywna i mogą to być rakiety dalekiego zasięgu, dające możliwość atakowania celów w głębi Rosji. Axios zwrócił uwagę, że do tej pory administracja Trumpa sprzeciwiała się przekazywaniu tego typu broni Ukrainie, ponieważ nie chciała prowadzić do dalszej eskalacji.

System Patriot

Jak podkreślił CNN, Trump, sprzedając broń krajom europejskim i nie dostarczając jej bezpośrednio na Ukrainę, próbuje uniknąć krytycznych głosów na temat tego, że wycofuje się z kampanijnej obietnicy ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w wojnę.

Prezydent liczy też na korzyści finansowe, gdyż każdy system Patriot kosztuje około miliarda dolarów. CNN komentuje, że Trump, podejmując taką decyzję, może też chcieć dać Moskwie do zrozumienia, że jest "prawdziwie sfrustrowany Putinem".

W ramach procesu ogłoszonego przez Trumpa i Ruttego kraje sojusznicze mają przekazywać Ukrainie sprzęt już wcześniej zakupiony od USA i nabywać nową broń W jego miejsce. Mogą też kupować od USA nowe uzbrojenie, które ma trafić bezpośrednio na Ukrainę.

Axios przekazał, powołując się na źródło, że w ramach pierwszej transzy USA sprzedadzą uzbrojenie o wartości około 10 miliardów dolarów. Trump na spotkaniu z Ruttem powiedział, że dostarczony sprzęt ma mieć wartość "miliardów dolarów".